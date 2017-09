Bild: EPA/EPA

Bayern bestätigt Ancelotti-Entlassung: «Die Leistungen entsprachen nicht den Erwartungen»

Carlo Ancelotti ist nicht mehr Bayern Trainer. Der Verein bestätigt die Trennung vom Italiener nach einer ausserordentlichen Krisensitzung.

«Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten.»

Bayern München hat die Trennung von Carlo Ancelotti bestätigt. «Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten», lässt sich Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung zittieren.

Breaking: @MrAncelotti is fired. Willy Sagnol will sit on the bench on Sunday @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) 28. September 2017

Auch das italienische Betreuerteam von Carlo Ancelotti – Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco – hat Bayern München heute freigestellt. Der Franzose Willy Sagnol soll die Mannschaft ad Interim übernehmen und bereits am Wochenende an der Seitenlinie stehen. Sagnol stiess im Sommer auf Wunsch der Klubführung zum Trainer-Team der Bayern.

Unter 0800/32168 hat FUMS ein Sorgentelefon für Bayern-Fans eingerichtet. Sie können dort über ihre Angst sprechen, dass jetzt Lodda kommt. — FUMS (@fums_magazin) 28. September 2017

Ob der Ex-Profi die Mannschaft dann auch definitiv übernimmt ist noch unklar. Auch Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel wird als Nachfolger gehandelt.

«Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen», erklärt Rummenigge. Er erwarte von der Mannschaft nun eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen.

Am Sonntag spielen die Bayern auswärts gegen Hertha Berlin. Danach ist Länderspielpause. Das letzte Mal haben sich die Bayern 1991 so früh in der Saison von einem Trainer getrennt. Damals hiess der Übungsleiter Jupp Heynckes.

10 - Der FC Bayern kassierte in den ersten 10 Pflichtspielen 10 Gegentore - zuletzt vor 9 Jahren unter Klinsmann (14 in 08/09). Löchrig. pic.twitter.com/dWwhKfhvfP — OptaFranz (@OptaFranz) 28. September 2017

Nach der herben Niederlage gegen den Klub aus der französischen Hauptstadt vom Mittwoch sind die Bayern am frühen Donnerstagnachmittag wieder in München gelandet. Mit an Bord war auch Carlo Ancelotti. Der 58-Jährige Trainer habe nach Angaben der «Sport Bild» sogleich in eine Krisenbesprechung mit Uli Hoeness und Karl-Heinz Rumenigge sitzen müssen.

Umfrage Ist die Entlassung Ancelottis richtig? Ja, die Mannschaft hat unter ihm stagniert.

Nein, sie sollten ihm noch mehr Zeit geben.

Ich weiss es nicht.

Abstimmen 160 Votes zu: Ist die Entlassung Ancelottis richtig? 46% Ja, die Mannschaft hat unter ihm stagniert.

37% Nein, sie sollten ihm noch mehr Zeit geben.

16% Ich weiss es nicht.

Nach Angaben des US-Sportsenders ESPN, hat Ancelotti den Bayern-Bossen den Rücktritt von sich aus angeboten. Direkt nach der Landung wollte er seine Position aber nicht kommentieren. (pre/abu)





