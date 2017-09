Bild: EPA/EPA

Bayern bestätigen Ancelotti-Out: «Die Leistungen entsprachen nicht mehr den Erwartungen»

Carlo Ancelotti ist nicht mehr Bayern-Trainer. Der Verein bestätigt die Trennung vom Italiener nach einer ausserordentlichen Krisensitzung.

Bayern München hat die Trennung von Carlo Ancelotti bestätigt. «Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten», lässt sich Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung zitieren.

Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv — FC Bayern München (@FCBayern) 28. September 2017

«Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten.»

Auch das italienische Betreuerteam von Carlo Ancelotti – Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco – hat Bayern München heute freigestellt. Der Franzose Willy Sagnol wird die Mannschaft ad Interim übernehmen und bereits am Wochenende im Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC an der Seitenlinie stehen. Sagnol stiess im Sommer auf Wunsch der Klubführung zum Trainer-Team der Bayern.

Ob der 40-jährige Franzose – 2001 mit Bayern München Champions-League-Sieger – die Mannschaft dann auch definitiv übernimmt, ist noch unklar. Als Nachfolger im Gespräch sind Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann und der derzeit vereinslose Thomas Tuchel (zuletzt Borussia Dortmund).

Unter 0800/32168 hat FUMS ein Sorgentelefon für Bayern-Fans eingerichtet. Sie können dort über ihre Angst sprechen, dass jetzt Lodda kommt. — FUMS (@fums_magazin) 28. September 2017

Rummenigge bedauert die Trennung von Ancelotti. «Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen», erklärt der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters. Er erwarte von der Mannschaft nun eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen.

Zum Verhängnis wurden dem 58-jährigen Italiener nicht allein die bisherigen Resultate in dieser Saison, sondern auch die Tatsache, dass weder ein spielerisches Konzept noch eine Weiterentwicklung der Mannschaft erkennbar war. Zuletzt nahmen innerhalb des Teams die kritischen Stimmen von Führungsspielern zu. Mit seiner Taktik und Aufstellung in Paris hatte Ancelotti die seit Monaten wachsenden Zweifel an seiner Arbeit nochmals verstärkt.

10 - Der FC Bayern kassierte in den ersten 10 Pflichtspielen 10 Gegentore - zuletzt vor 9 Jahren unter Klinsmann (14 in 08/09). Löchrig. pic.twitter.com/dWwhKfhvfP — OptaFranz (@OptaFranz) 28. September 2017

Ancelotti, zweimal mit Milan und einmal mit Real Madrid Champions-League-Sieger, hatte das Traineramt in München im Sommer 2016 als Nachfolger von Pep Guardiola übernommen. In der vergangenen Saison wurde er mit dem FC Bayern Meister, derzeit liegen die Münchner in der Bundesliga nach sechs Runden drei Punkte hinter Leader Borussia Dortmund.

Umfrage Ist die Entlassung Ancelottis richtig? Ja, die Mannschaft hat unter ihm stagniert.

Nein, sie sollten ihm noch mehr Zeit geben.

Ich weiss es nicht.

Abstimmen 160 Votes zu: Ist die Entlassung Ancelottis richtig? 46% Ja, die Mannschaft hat unter ihm stagniert.

37% Nein, sie sollten ihm noch mehr Zeit geben.

16% Ich weiss es nicht.

Noch nie in seiner ruhmreichen Bundesliga-Geschichte hat der FC Bayern früher in der Saison einen Trainerwechsel vollzogen. Ähnlich früh hatte der Rekordmeister vor 26 Jahren eine Kurskorrektur auf der Trainerbank vorgenommen. Damals, am 8. Oktober 1991, musste Jupp Heynckes seinen Stuhl für Sören Lerby räumen. Für den Dänen wiederum folgte schliesslich nur ein halbes Jahr später die Entlassung. (pre/abu/sda)

Die Bayern schwächeln, Basel zeigt Stärke: Das sind die grössten Schweizer Europa-Cup-Erfolge

Betrinken und Beklagen mit Quentin 3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Das ist der moderne Fussball Jetzt also auch in der Primera Division: Sevilla spielt als erstes spanisches Team ohne Spanier Dann macht doch eure Supermegagiga-Liga! Wie meine Liebe zur Champions League erlosch Da schmerzt das Herz, es ist schon wieder Nati-Pause! Erlöst uns endlich von diesem Müll – in vier Stunden habe ich eine bessere Lösung entwickelt Wer noch immer nicht recht wusste, was Büne mit «Pussy-Fussball» meinte: Genau DAS hier Nach Robben auch noch diese erbärmliche Junioren-Schwalbe – es geht bachab mit dem Fussball Scheichs, Tormusik oder Wappenküsser – 16 Dinge, die schleunigst wieder aus dem Fussball verschwinden sollten Alle sagen, moderner Fussball sei super. Ich sage: Im modernen Fussball haben sich Saumoden eingenistet, die mich laufend kotzen lassen Ausländer-Trios, werbefreie Trikots oder das Nasenpflaster – 16 Dinge, die aus dem Fussball verschwunden sind Der Moment, in dem ich den allerletzten Glauben an den ehrlichen Fussball verlor Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo