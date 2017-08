Na, Basel, wer darf's denn sein? Hier kannst du deine Traumgruppe zusammenstellen

Heute Abend um spätestens 19 Uhr kennt der FC Basel seine Gegner in der Champions League. Hier kannst du die Auslosung schon mal durchspielen. Und als kleiner Trost für YB: Das geht auch für die Europa League.

>>> Wir tickern die Auslosung heute ab 18 Uhr live.

Jetzt sind alle 32 Teilnehmer der Champions League bekannt. Heute um 18 Uhr beginnt die Auslosung der Gruppenphase. Basel hat es in den dritten Topf geschafft. Mögliche Gruppen könnten dies sein:

Attraktiv: Real Madrid, Manchester United, Celtic Glasgow

Knifflig: Juventus Turin, FC Barcelona, RB Leipzig

Lösbar: Spartak Moskau, FC Porto, Karabach Agdam

Ungemütlich: Schachtar Donezk, FC Sevilla, ZSKA Moskau

Aber wir sind hier ja nicht die Glücksfee. Wer vor der Auslosung selbst eine Gruppe zusammenstellen will: Hier gibt's ein grossartiges Simulations-Tool dafür.

Die Simulation geht übrigens auch für die Europa League, wo YB und Lugano auf Gegner warten. Dort sind die Teams allerdings noch nicht alle bekannt. Die Macher des Simulatoren liessen jeweils einfach die besseren Teams weiterkommen. Das Update mit den wirklichen Teilnehmern gibt's dann nach den Partien heute.

Die offizielle Auslosung dafür findet am Freitag um 13 Uhr statt (wir tickern live). Die Young Boys sind momentan in Topf 2, Lugano als Team mit dem schwächsten Koeffizienten aller Mannschaften sicher in Topf 4. Hier eine mögliche Auslosung:

(fox)

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Überraschungsmeister im Schweizer Fussball

Das könnte dich auch interessieren: Bürgerkrieg und Sklaverei: Die unverheilte Wunde der USA Um den Dienstag zu überstehen, brauchst du diese 16 Fail-GIFs Die Schule geht wieder los? So viel verdient dein Lehrer – der grosse Lohnreport So lief der Dwamena-Deal wirklich ab. Wir haben exklusiv die Whatsapp-Protokolle Macht, Mord und Monobrauen: Im Harem des persischen Schahs Totale Sonnenfinsternis in den USA – hier gibt's den Livestream der NASA 7 Gründe, warum die Badenfahrt das bessere Züri Fäscht ist Die kreative Reaktion dieses Supermarkts auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. Sebastian Kurz greift Erdogan an Taylor Swift kündigt neues Album «Reputation» an Roger Federer nach Rückenproblemen wieder auf dem Tennisplatz Was beim iPhone X wirklich neu ist «Wir sind die grössten Loser – wenn das BGE mit uns klappt, dann klappt es überall» Massenschlägerei unter Flüchtlingen in Calais Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo