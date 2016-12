Premier League, 19. Runde Chelsea – Stoke 4:2 (1:0) ManUnited – Middlesbrough 2:1 (0:0) Leicester – West Ham 1:0 (1:0) Swansea – Bournemouth 0:3 (0:2) Burnley – Sunderland 4:1 (1:0) Southampton – West Brom 1:2 (1:1) Liverpool – ManCity 1:0 (1:0)

Chelsea feiert gegen Stoke den 13. Sieg in Serie – Liverpool schlägt ManCity

Perfekter Jahresabschluss: Chelsea baut an Silvester mit einem 4:2-Erfolg gegen Stoke City seinen Klubrekord weiter aus und egalisiert mit dem 13. Sieg in Folge die Premier-League-Bestmarke von Arsenal zum Abschluss der Saison 2001/02.

Chelsea hat in der Premier League den 13. Sieg in Serie eingefahren. Gegen Stoke City – Xherdan Shaqiri darf von Anfang an ran, wird nach 61 Minuten aber ausgewechselt – müssen die «Blues» aber hart für den Erfolg kämpfen. Zweimal gehen sie in Führung, zweimal gleichen die «Potters» wieder aus.

Doch Chelsea lässt nie locker und kommt durch den zweiten Treffer von Willian und das 14. Saisontor Diego Costa doch noch zum 4:2-Erfolg. Chelsea bleibt damit ungefährdet an der Spitze der Premier League.

Erster Verfolger von Chelsea bleibt der FC Liverpool. Die «Reds» bezwingen im mit Spannung erwarteten Verfolgerduell Manchester City mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielt Georginio Wijnaldum bereits in der 8. Minute.

Zwar dominieren die Gäste mit Fortdauer der Partie das Geschehen vor gut 53'000 Zuschauern an der Anfield Road, die Liverpool-Defensive hält den Angriffsversuchen Manchesters aber stand. Agüero, De Bruyne, Silva, Sterling und Co. beitet sich kaum eine gute Chance zum Ausgleich. Mit dem vierten Sieg in Folge und dem 24. Heimspiel in Serie ohne Niederlage startet das Team von Jürgen Klopp als erster Verfolger von Chelsea in das neue Jahr. Der Rückstand der «Reds» beträgt sechs Punkte.

Manchester United siegt an Sir Alex Fergusons 75. Geburtstag zu Hause gegen Middlesbrough etwas glücklich, aber dennoch verdient mit 2:1. Kurz vor der Pause wären die «Red Devils» durch ein Kung-Fu-Tor von Zlatan Ibrahimovic eigentlich mit 1:0 in Führung gegangen, doch Schiedsrichter Lee Mason gibt den Treffer wegen gefährlichen Spiel nicht. Zu Unrecht, wie die Wiederholung zeigt.

Doch es kommt noch schlimmer für die United: In der 67. Minute schliesst Grand Leadbitter eine herrliche Kombination von Middlesbrough mit dem 1:0 ab.

Das Team von José Mourinho reagiert heftig, rennt unentwegt an und wird spät belohnt. In der 86. Minute gelingt Anthony Martial der Ausgleich, nur eine Zeigerumdrehung später trifft Paul Pogba zum viel umjubelten 2:1-Endstand. Damit bleibt ManUnited im zehnten Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen. Für Mourinho war es der 150. Sieg als Trainer in der Premier League.

Nach drei sieglosen Spielen kehrt Meister Leicester auf die Erfolgsstrasse zurück. Die «Foxes» schlagen West Ham United zu Hause mit 1:0. Das Tor des Tages erzielt der Algerier Islam Slimani in der 20. Minute. Damit entfernt sich das Team von Trainer Claudio Ranieri wieder etwas von den Abstiegsplätzen. Edimilson Fernandes wird bei West Ham in der 78. eingewechselt.

Weil er den Spengler-Cup-Final besuchte, hat Präsident Ralph Krueger zum ersten Mal ein Heimspiel seines FC Southampton verpasst. Es dürfte ihm egal sein: Die «Saints» verlieren gegen West Bromwich mit 1:2. Besonders sehenswert: Der 2:1-Siegtreffer von Hal Robson-Kanu.

Die Telegramme

Chelsea - Stoke City 4:2 (1:0)

41'601 Zuschauer.

Tore: 34. Cahill 1:0. 46. Martins Indi 1:1. 57. 57. Willian 2:1. 64. Crouch 2:2. 65. Willian 3:2. 85. Diego Costa 4:2.

Bemerkung: Stoke City bis 61. mit Shaqiri.

Liverpool - Manchester City 1:0 (1:0)

53'120 Zuschauer.

Tor: 8. Wijnaldum 1:0.

Leicester City - West Ham United 1:0 (1:0)

32'060 Zuschauer.

Tor: 20. Slimani 1:0.

Bemerkung: West Ham ab 78. mit Edimilson Fernandes.

Manchester United - Middlesbrough 2:1 (0:0)

75'314 Zuschauer.

Tore: 67. Leadbitter 0:1. 85. Martial 1:1. 86. Pogba 2:1. (pre/sda)

Die Tabelle

ManUnited und? Diese Klubs wurden in England schon Meister

