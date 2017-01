Bundesliga, 18. Runde Bremen - Bayern München 1:2 (0:2) RB Leipzig - Hoffenheim 2:1 (1:1) Wolfsburg - Augsburg 1:2 (1:1) Darmstadt - Köln 1:6 (0:3) Ingolstadt - Hamburger SV 3:1 (2:0) Leverkusen - Gladbach 18.30 Uhr

«Robbery» und Alaba-Traumtor bei Bayern-Sieg – Benaglio mit grobem Patzer

Wenn Bayern gegen Bremen spielt, dann sah es in den letzten Duellen nicht gut aus für Bremen:

In dieser Partie ging es in der ersten Halbzeit genau nach diesem Muster weiter. Nach knapp einer halben Stunde schlägt der Rekordmeister in Bremen das erste Mal zu. Franck Ribery auf Arjen Robben – 1:0 für die Bayern #robery.

Wenige Sekunden vor der Pause nimmt David Alaba zum Freistoss Anlauf. Der Österreicher zimmert das Leder gaaanz genau in das hohe Eck – Traumtor.

Nach der Pause gelingt dann den Bremern nach einer gefühlten Ewigkeit wiedermal ein Tor gegen die Bayern. Der Treffer ist schön herausgespielt und Max Kruse macht das am Ende abgeklärt.

Es bleibt bis zum Schluss beim knappen Sieg der Bayern. Bremen war dran, aber es war eben nicht genug.

Das Überraschungsteam aus Leipzig wird nach knapp 20 Minuten im Heimspiel gegen Hoffenheim mustergültig ausgekontert. Für die Gäste schliesst am Ende Nadiem Amiri ab zur Führung.

Das Heimteam ist aber um eine Antwort nicht verlegen. In der 38. Minute fällt der Ausgleich durch Timo Werner.

Nach der Pause sieht Sandro Wagner in der 60. Minute die rote Karte. Sein Einsteigen war zwar hart, aber ein glatter Platzverweis ist auch eine harte Entscheidung. Leipzig profitiert von der Überzahl und geht: Marcel Sabitzer zieht ab, Fabian Schär (nach der Pause eingewechselt) lenkt unglücklich ab.

Hoffenheim schaffte den Ausgleich nicht mehr, und muss den Status «unbesiegt» also als letztes Team aus Europas Top-5-Ligen ablegen. Leipzig fährt einen weiteren Sieg ein und behauptet sich somit als erster Bayern-Verfolger mit drei Punkten Rückstand.

Für Wolfsburg beginnt das Heimspiel gegen Augsburg optimal. Nach weniger als fünf Minuten bringt Mario Gomez die «Wölfe» in Führung.

Der Stürmer stand wohl knapp im Abseits, aber der Treffer zählt. Die Führung hält aber nur etwa 20 Minuten, weil sich Diego Benaglio, der Schweizer im Tor von Wolfsburg, einen Patzer leistet.

Halil Altintop profitiert im zweiten Anlauf und gleicht für Augsburg aus. In der zweiten Halbzeit kommt es dann noch dicker für die Wölfe. Dominik Kohr bringt die Gäste erstmals in Führung.

Die Niederlage kann Wolfsburg anschliessend nicht mehr abwenden. Ein bitterer Nachmittag besonders auch für Benaglio. Augsburg darf sich im über einen wichtigen Sieg freuen.

Die Partie Darmstadt gegen Köln ist eine klare Angelegenheit für die Gäste. Durch ein Eigentor von Aytac Sulu geht Köln nach einer halben Stunde in Führung.

Noch vor der Pause treffen Yuya Osako und Anthony Modeste zum 0:3-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit gelingt auch Augsburg per Penalty durch Sidney Sam das erste Tor, aber Osako macht die Hoffnungen der Heimmannschaft mit seinem zweiten Goal wieder zunichte.

Milos Jojic und Arjoms Rudnevs treffen auch noch für Köln und so steht es am Ende 1:6 aus Sicht der Darmstädter – eine Ohrfeige im eigenen Stadion. Köln hingegen darf nach dieser Gala getrost mit einem Kölsch auf die drei Punkte anstossen.

Auch in Ingolstadt ist schon nach etwas mehr als 50 Minuten die Luft draussen. In der ersten Halbzeit bringt Pascal Gross seine Farben gegen Hamburg in Führung.

Nur zehn Minuten später doppelt Markus Suttner per Freistoss nach. Der Standard wird allerdings in der Mauer unhaltbar abgefälscht – Pech für den HSV.

Weniger Pech, dafür mehr Unvermögen bei den Gästen aus Hamburg direkt nach der Pause. Dennis Diekmeier – frisch eingewechselt – legt direkt mal Gross im Strafraum. Almog Cohen verwertet den Elfer sicher. Immerhin meldet sich danach auch der Hamburger SV an und erzielt einen Treffer – der Torschütze heisst Gotoku Sakai.

Es bleibt beim 3:1 für das Heimteam. Damit überholt Ingolstadt den Hamburger SV im Keller der Tabelle. Der HSV kommt weiterhin nicht vom Fleck.

Die Tabelle

Die Telegramme

Bremen - Bayern München 1:2 (0:2)

42'100 Zuschauer

Tore: 30. Robben 0:1. 45. Alaba 0:2. 53. Kruse 1:2. - Bemerkungen: Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz).

Ingolstadt - Hamburg 3:1 (2:0)

14'549 Zuschauer

Tore: 14. Gross 1:0. 23. Suttner 2:0. 47. Cohen (Foulpenalty) 3:0. 63. Sakai 3:1

Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj. Hamburg ohne Djourou (verletzt).

Leipzig - Hoffenheim 2:1 (1:1)

39'633 Zuschauer

Tore: 18. Amiri 0:1. 38. Werner 1:1. 77. Sabitzer 2:1. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber und Schär (ab 46.), ohne Schwegler (nicht im Aufgebot). 60. Rote Karte gegen Wagner (Hoffenheim).

Wolfsburg - Augsburg 1:2 (1:1)

24'811 Zuschauer

Tore: 4. Gomez 1:0. 25. Altintop 1:1. 70. Kohr 1:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Benaglio und Rodriguez.

Darmstadt - 1. FC Köln 1:6 (0:3)

17'400 Zuschauer

Tore: 32. Sulu (Eigentor) 0:1. 37. Osako 0:2. 42. Modeste 0:3. 66. Sam (Foulpenalty) 1:3. 72. Osako 1:4. 85. Jojic 1:5. 89. Rudnevs 1:6. (sda)

