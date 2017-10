Bild: AP/AP

Hattrick gegen Ecuador!! Magischer Messi ballert Argentinien an die WM

Nach einem frühen 0:1 Rückstand kehrte Lionel Messi mit drei Toren das Spiel im Alleingang. Chile hingegen verpasst die WM.

Dank eines überragenden Lionel Messi hat der zweifache Weltmeister Argentinien die Qualifikation für die Fussball-WM 2018 in Russland geschafft. Das Team schlug Ecuador 3:1.Messi erzielte nach einem frühen Rückstand alle drei Tore (11., 19. und 61. Minute).

Goooooal! Die drei Messi-Tore

Neben dem schon qualifizierten Brasilien löste zudem Uruguay als Zweiter vor Argentinien das WM-Ticket. Brasilien schlug Copa-América-Sieger Chile mit 3:0, das damit nicht in Russland dabei ist. Das vierte WM-Ticket ergatterte sich Kolumbien dank eines Tors von Jamés Rodríguez beim 1:1 in Peru. Die Peruaner können als Fünfter in einem Vergleich mit Ozeaniensieger Neuseeland noch ein WM-Ticket lösen, es wäre die erste WM-Teilnahme seit 1982.

Folgt mehr...

