Trotz Sieg am Wochenende: GC entlässt Trainer Bernegger

GC reagiert auf den schwachen Saisonstart und entlässt Trainer Carlos Bernegger. Dies, obwohl die Grasshoppers am vergangenen Sonntag ihren ersten Saisonsieg feiern durften.

Gemäss dem «Blick» entlassen die Grasshoppers ihren Trainer Carlos Bernegger. Der Schweiz-Argentinier sprang nach der Entlassung von Pierluigi Tami im vergangenen März als Interimstrainer ein, rettete GC vor dem Abstieg und wurde dafür im Sommer mit einem Einjahresvertrag belohnt.

Nach dem schwachen Saisonstart hatten die Grasshoppers zuletzt Aufwind und gewannen am vergangenen Sonntag gegen St.Gallen mit 2:0. Trotzdem muss Bernegger aus bislang unbekannten Gründen den Verein nun verlassen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Die Grasshoppers liegen momentan in der Tabelle an zweitletzter Stelle, drei Punkte vor dem Schlusslicht Lausanne.

Gegenüber «blick.ch» lässt Bernegger seinem Unmut und Unverständnis freien Lauf: «Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn man daran denkt, was ich alles für diesen Verein gemacht habe.»

