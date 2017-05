Bundesliga, 33. Runde Mainz – Frankfurt 4:2 (0:1)

Leverkusen – Köln 2:2 (0:1)

Darmstadt – Hertha Berlin 0:2 (0:2)

Augsburg – Dortmund 1:1 (1:1)

Leipzig – Bayern 4:5 (2:1)

Freiburg – Ingolstadt 1:1 (1:1)

Schalke – Hamburg 1:1 (1:0)

Bremen – Hoffenheim 3:5 (0:3)

Wolfsburg – Gladbach 1:1* (0:1)



Bild: FOCKE STRANGMANN/EPA/KEYSTONE

Bayern dreht 9-Tore-Spektakel gegen Leipzig – Zuber trifft bei Hoffenheim-Sieg

Die Bayern gewinnen ein unglaubliches Spitzenspiel in Leipzig mit neun Toren nach irrer Aufholjagd. Die Nati-Spieler Zuber und Seferovic schiessen je ein Tor und Ingolstadt steht als Absteiger fest. Die verrückte zweitletzte Runde der Bundesliga in der Zusammenfassung.

Das musst du gesehen haben

Irres Spitzenspiel in Leipzig! Von Abtasten keine Spur, die Leipziger legen gleich los wie die Feuerwehr. Nach einer Minute trifft Marcel Sabitzer bereits zum 1:0 für das Heimteam.

Auch in der Folge geht das Spiel hin und her. Leipzig hätte Chancen gehabt, die Führung noch auszubauen. Stattdessen sind es die Bayern, die durch Robert Lewandowski per Penalty zum Ausgleich kommen.

Wenig später kriegt aber auch Leipzig einen Penalty zugesprochen. Timo Werner verwandelt souverän und bringt sein Team wieder in Führung.

Auch die zweite Halbzeit beginnt mit einem Paukenschlag. Yussuf Poulsen braucht keine zwei Minuten um die Führung des Heimteams auszubauen.

Dieses verrückte Spiel ist damit aber noch längst nicht vorbei. In der 60. Minute verkürzt Thiago Alcantara erneut für die Bayern.

Davon zeigt sich Leipzig aber nicht beeindruckt. Der Aufsteiger trifft erneut. Für das 4:2 ist erneut Timo Werner zuständig.

Vorentscheidung? Nicht, wenn du gegen die Bayern spielst. In einer absolut unglaublichen Schlussphase drehen die Münchner das Spiel. Zuerst bringt Lewandowski seine Mannschaft in der 84. Minute wieder heran.

David Alaba sorgt dann in der 91. Minute per Freistoss für den Ausgleich. Punkteteilung, super für so ein Spiel, denken sich alle im Stadion.

Doch die Bayern haben andere Pläne. Arjen Robben schiesst die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit (!) tatsächlich noch zum Sieg im Spitzenspiel.

Ingolstadt steigt ab

Auch auf Schalke gibt es ein verrücktes Spiel zu sehen. Das Heimteam geht gegen den HSV in der 25. Minute in Führung und scheint diese souverän über die Zeit zu schaukeln. Doch in der 92. Minute trifft Pierre-Michel Lasogga zum 1:1-Ausgleich. Kurz darauf jubeln plötzlich wieder die Schalker. Aber der vermeintliche Siegtreffer wird vom Schiedsrichtergespann aberkannt.

Der späte HSV-Ausgleich stösst Ingolstadt in die 2. Bundesliga. Den Oberbayern nützt auch ein achtbares 1:1 beim SC Freiburg letztlich nichts mehr. Wie für Darmstadt endet das Bundesliga-Abenteuer für Ingolstadt nach zwei Jahren.

Zuber trifft für Hoffenheim

Hoffenheim schiesst ein desaströses Werder Bremen regelrecht ab. Nach 51 Minute steht es bereits 5:0 für die TSG! Mittendrin statt nur dabei auch Steven Zuber. Der Schweizer Nationalspieler sieht sich für den dritten Hoffenheimer Treffer verantwortlich.

Danach reisst sich Werder doch noch etwas zusammen und erzielt immerhin noch drei Tore.

We didn't wanna go to Europe anyway. Bremen is nice enough, thanks. 👍 #svwtsg — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 13. Mai 2017

Haris Seferovic kann sich ebenfalls einen Treffer markieren lassen. Der Schweizer Nationalstürmer trifft gegen Mainz zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung von Frankfurt. Es ist sein erstes Bundesligator in dieser Saison.

Danach hört Frankfurt aber mit dem Fussballspielen auf. Drei Tore von Mainz zwischen der 60. und der 76. Spielminute drehen die Partie zugunsten des Teams von Martin Schmidt. Am Ende siegt Mainz mit 4:2.

Wolfsburg und Dortmund tun sich schwer

Wolfsburg ist über 50 Minuten beinahe inexistent. Gladbach geht in der 24. Minute durch Vestergaard in Führung.

Nach einigen Minuten in der zweiten Halbzeit kommt dann Wolfsburg besser ins Spiel. Mario Gomez trifft in der 58. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nati-Verteidiger Nico Elvedi sieht dabei nicht gut aus. Das Spiel wird in der 80. Minute wegen heftigen Regenfällen unterbrochen. Nach mehr als 20 Minuten Pause wird das Spiel fortgeführt. Tore fallen aber keine mehr.

Dortmund tut sich auswärts gegen Augsburg schwer. Es ist dann auch das Heimteam, das in der 28. Minute durch Finnbogason in Führung geht.

Dortmund kann aber sogleich reagieren. Nur vier Minuten später stellt Pierre-Emerick Aubameyang den ausgeglichenen Spielstand wieder her. Danach fallen keine Tore mehr.

Die Tabelle

Die Telegramme

Leipzig - Bayern München 4:5 (2:1)

42'558 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 2. Sabitzer 1:0. 17. Lewandowski (Handspenalty) 1:1. 29. Werner 2:1 (Foulpenalty). 47. Sabitzer 3:1. 60. Thiago Alcantara 3:2. 65. Werner 4:2. 84. Lewandowski 4:3. 91. Alaba 4:4. 95. Robben 4:5.

Augsburg - Dortmund 1:1 (1:1)

30'660 Zuschauer.

Tore: 29. Finnbogason 1:0. 32. Aubameyang 1:1. - Bemerkungen: Augsburg ohne Hitz (verletzt), Dortmund mit Bürki.

Bremen - Hoffenheim 3:5 (0:3)

42'100 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 8. Szalai 0:1. 11. Kramaric 0:2. 40. Zuber 0:3. 49. Kramaric 0:4. 52. Bicakcic 0:5. 59. Gebre Selassie 1:5. 86. Bargfrede 2:5. 91. Bauer 3:5.

Bemerkungen: Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz), Hoffenheim mit Zuber, ohne Schwegler, Schär (beide nicht im Aufgebot).



Darmstadt - Hertha Berlin 0:2 (0:2)

17'400 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 14. Kalou 0:1. 28. Torunarigha 0:2.

Bemerkungen: Berlin ohne Stocker (nicht im Aufgebot), Lustenberger (rekonvaleszent).

Freiburg - Ingolstadt 1:1 (1:1)

24'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 31. Philipp 1:0. 43. Lezcano 1:1.

Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj (bis 62./verwarnt).

Schalke - Hamburg 1:1 (1:0)

62'271 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 25. Burgstaller 1:0. 92. Lasogga 1:1.

Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt), Hamburg mit Janjicic (bis 78.), ohne Djourou (nicht im Aufgebot).

Leverkusen - Köln 2:2 (0:1)

30'210 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 14. Jojic 0:1. 49. Klünter 0:2. 60. Kiessling 1:2. 71. Pohjanpalo 2:2.

Bemerkung: Leverkusen ohne Mehmedi (nicht im Aufgebot).

Mainz - Frankfurt 4:2 (0:1)

34'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 42. Hrgota 0:1. 50. Seferovic 0:2. 60. Cordoba 1:2. 62. Bell 2:2. 76. Muto 3:2. 93. De Blasis 4:2.

Bemerkungen: Mainz mit Frei (bis 75.), Frankfurt mit Seferovic (bis 76.).

Wolfsburg - Mönchengladbach 1:1 (1:0)

28'721 Zuschauer.

Tore: 24. Vestergaard 0:1. 58. Gomez 1:1.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Rodriguez (verletzt) und Benaglio (Ersatz), Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 75.), ohne Sow (nicht im Aufgebot) und Drmic (verletzt).

