Bundesliga, 8. Runde Bayern München – SC Freiburg 5:0 Hannover 96 – Eintracht Frankfurt 1:2 Hertha Berlin – Schalke 04 0:2 Hoffenheim – Augsburg 2:2 Mainz 05 – Hamburger SV 3:2 Borussia Dortmund – Leipzig 18.30

Bild: EPA

Bayern lassen Heynckes beim Comeback jubeln – Schalke siegt in Berlin

FC Bayern München – SC Freiburg 5:0

Jupp Heynckes gelingt die Rückkehr auf die Trainerbank von Bayern München: Unter dem 72-Jährigen gewinnt der Meister daheim gegen Freiburg klar.

Hannover 96 – Eintracht Frankfurt 1:2

1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV 3:2

TSG Hoffenheim 1899 – FC Augsburg 2:2

Hertha BSC – Schalke 04 0:2

Vor dem Spiel gehen die Berliner auf die Knie – so wie die Footballer in den USA. Hertha schliesst sich so dem Protest gegen US-Präsident Donald Trump an.

Auf dem Feld wird Hertha von Schalke in die Knie gezwungen. Kurz vor der Pause fliegt Berlins Genki Haraguchi vom Platz, zehn Minuten nach dem Seitenwechsel verwertet Leon Goretzka einen Penalty und in der 78. Minute entscheidet Guido Burgstaller das Spiel.

(ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Bayern München - SC Freiburg 5:0 (2:0)

75'000 Zuschauer. - Tore: 8. Schuster (Eigentor) 1:0. 42. Coman 2:0. 63. Thiago 3:0. 75. Lewandowski 4:0. 93. Kimmich 5:0. - Bemerkung: Freiburg ohne Sierro (verletzt).

Hoffenheim - Augsburg 2:2 (0:0)

27'014 Zuschauer. - Tore: 52. Hübner 1:0. 75. Gregoritsch 1:1. 85. Uth 2:1. 89. Vogt (Eigentor) 2:2. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 85.), ohne Kobel (Ersatz), Augsburg mit Hitz.

Hertha Berlin - Schalke 04 0:2 (0:0)

50'590 Zuschauer. - Tore: 54. Goretzka (Foulpenalty) 0:1. 78. Burgstaller 0:2. - Bemerkungen: Berlin ohne Lustenberger (Ersatz) und Stocker (nicht im Aufgebot), Schalke ohne Embolo (Ersatz). 45. Rot gegen Haraguchi (Berlin/Foul).

Mainz 05 - Hamburger SV 3:2 (1:1)

30'371 Zuschauer. - Tore: 2. Maxim 1:0. 9. Walace 1:1. 52. Bell 2:1. 58. Latza 3:1. 92. Salihovic (Handspenalty) 3:2. - Bemerkungen: Mainz ohne Frei (Ersatz), Hamburg ohne Janjicic.

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

43'500 Zuschauer. - Tore: 10. Haller 0:1. 36. Sané 1:1. 90. Rebic 1:2. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler, Frankfurt ohne Fernandes (verletzt). (sda)

