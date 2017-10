Basel siegt in Moskau, aber Wicky kritisiert: «Hätten den Sack früher zumachen müssen»

Der «Hockey-Gott» ist zurück – Kloten oder am Ende gar Langnau?

Kevin Schläpfer (47) wird am Wochenende zum Jobgespräch in Kloten erwartet. Es kann sein, dass er dann vor einer schicksalsschweren Entscheidung stehen wird.

Im Hintergrund die typischen Geräusche von Eishockey-Training in einer leeren Arena. Pucks, die an die Bande klatschen. Tatsächlich sitzt Kevin Schläpfer in einer leeren Arena auf der Tribüne, als er das Hosentelefon abnimmt. Er beobachtet das Training der Blackhawks in Chicago. Er ist auf Besuch bei seinem ehemaligen Spieler und NHL-Superstar Patrick Kane.

Ja, er habe von den Ereignissen in Kloten gehört. «Ich komme am Freitag zurück in die Schweiz und werde am Samstag oder am Sonntag in …