Märchenhaftes Debüt: Stunden nach dem Transfer schon der Matchwinner

An den 14. Januar 2017 wird sich Callum Connolly noch lange erinnern. Am Mittag ist sein Transfer zu Wigan unter Dach und Fach, am Nachmittag steht der 19-Jährige schon in der Startelf – und er schiesst beide Tore zum 2:0-Sieg der «Latics».

Es ist 14.45 Uhr am Samstag, als Wigan Athletic auf seiner Website einen Transfer vermeldet. Vom FC Everton stösst leihweise bis Ende Saison der 19-jährige Callum Connolly zum Klub des vielbesungenen Stürmers Will Grigg. Der Verteidiger soll mithelfen, den Abstieg in die dritte Liga zu verhindern.

Um 16.00 Uhr beginnt in Burton-upon-Trent ein Abstiegskrimi: Der Tabellen-21. Burton Albion empfängt das auf Rang 23 klassierte Wigan. Aus der Championship steigen die letzten drei der 24 Teams ab.

Callum Connolly, mit der Erfahrung von 36 Minuten in der Premier League, steht nur Stunden nach seinem Transfer bereits in der Startelf. Klar, schliesslich kündigt Wigans Manager Warren Joyce in der Meldung zum Zuzug ja an: «Wir haben ihn seit längerer Zeit beobachtet und haben das Gefühl, dass er bereit ist.»

Joyce dürfte jedoch kaum erwartet haben, was wenig später Tatsache wird.

16.48 Uhr, im Pirelli Stadium läuft die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Eine Flanke Wigans von links, der aufgerückte Verteidiger Connolly steigt zum Kopfball in die Höhe – und bringt sein neues Team mit dem Pausenpfiff in Führung.

Aber es kommt noch besser. Um 17.22 Uhr kann Wigan einen Corner treten. Im Strafraum lauert: der Neue. Callum Connolly springt höher als zwei Gegenspieler und trifft schon wieder!

Und bei diesem 2:0 für Wigan bleibt es. Klar, dass die Fans ihren neuen Spieler sofort ins Herz geschlossen haben. Nach der Partie feiern sie ihn im Gästeblock:

Und was sagt man als Spieler nach so einem Debüt? Callum Connolly in der BBC: «Ich bin einfach glücklich, dass wir drei Punkte geholt haben. Wir wussten, dass es heute schwierig werden würde, es war ein Sechs-Punkte-Spiel.»

Ob er nun im nächsten Spiel einen Hattrick erziele, fragt der Reporter den Doppeltorschützen zum Abschluss des Interviews. Der grinst und antwortet, obwohl erst 19-jährig schon ganz Profi: «Hoffentlich. Aber drei weitere Punkte tun es auch.»

Wigan Athletic benötigt schliesslich mehr Zähler. Denn trotz des Siegs bleiben die «Latics» Vorletzter der Championship. Doch die Lücke zum rettenden Ufer beträgt neu nur noch drei Punkte. Auch, weil ihnen mit dem Transfer von Callum Connolly ein Glücksgriff gelungen ist.

