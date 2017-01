Verwarnung für Verrattis Krabbel-Kopfball – eine gelbe Karte sorgt für rote Köpfe

Bei dieser gelben Karte für Marco Verratti kommt wohl jeder zuerst einmal ins Grübeln. Wie kommt der Schiedsrichter nur dazu, den Spieler zu verwarnen? Weil es eine entsprechende Regel gibt, die aber Fragen aufwirft.

Janick Wetterwald Janick Wetterwald Folge mirEntfolgen

Im Fussball kann man über viele gelbe Karten diskutieren. War das jetzt ein Handspiel? Trifft der Spieler mit seiner Grätsche den Gegner? Seit diesem Wochenende gibt es ein weiteres, doch etwas kurioses Diskussionsthema. Es geht um diese Szene mit PSG-Spieler Marco Verratti im Spiel gegen Nantes:

Der 24-jährige Italiener spielt den Ball ohne Druck des Gegners am Boden liegend mit dem Kopf zum Torhüter zurück. Der Goalie könnte den Ball in die Hand nehmen, macht es aber nicht und spielt den Ball wieder zu Verratti. Wenig später erfolgt ein Pfiff und Schiedsrichter Johan Hamel zeigt dem PSG-Wirbelwind die gelbe Karte. Nantes erhielt zudem einen indirekten Freistoss.

Die Regel gibt's tatsächlich

Verrattis Teamkollegen reagieren nach der Partie mit totalem Unverständnis:

«Die Gelbe Karte war unverdient. Wir kannten die Regeln nicht, selbst der Schiedsrichter hat gezögert.»

«Ehrlich gesagt ist das ein wenig seltsam. Ich habe das noch nie gesehen.»

Der Unmut ist nachvollziehbar. Dass die Rückpassregel bei einer Rückgabe mit dem Kopf aufgehoben ist, weiss ja eigentlich jeder Fussballer. Oder etwa doch nicht.

Bild: REGIS DUVIGNAU/REUTERS

Was also war mit dieser Aktion nicht in Ordnung? Der Schiedsrichter entschied auf unsportliches Verhalten von Verratti, wie er später erläuterte. Zu Recht? Ja, wie folgender Punkt aus dem FIFA-Regelbuch 2016/17 beweist:

«Ein Spieler ist wegen unsportlichen Betragens zu verwarnen, wenn er ...

«... absichtlich einen Trick nutzt (auch bei einem Freistoss), um den Ball mit dem Kopf, der Brust, dem Knie etc. zum Torhüter zu passen und so die Rückpassregel zu umgehen, egal ob der Torhüter den Ball mit den Händen berührt oder nicht.»

Die Experten dazu: .@DAZN_DE: Das unsportliche Umgehen der Rückpassregel gibt Gelb, egal, ob der Torwart den Ball mit den Händen berührt oder nicht. (af) — Collinas Erben (@CollinasErben) 21. Januar 2017

Was ist nun ein Trick?

Spätestens seit dieser Aktion kennt jetzt also die ganze Welt diesen Absatz im FIFA-Reglement. Die Wortwahl lässt aber einen gewissen Spielraum offen. Wann genau eine Aktion als «Trick» gilt, ist nicht ganz klar. Mit seiner Entscheidung hat Johan Hamel zumindest für den Krabbel-Kopfball ein Exempel statuiert.

Umfrage War das ein Trick? Ja, das war ein Trick und die Bestrafung ist richtig.

Ja, das war ein Trick, aber diese Regel finde ich doof.

Nein das ist doch kein Trick, lasst den Verratti doch machen.

Immer diese FIFA-Regeln, ich will Seppi zurück.

Abstimmen 1'234 Votes zu:War das ein Trick? 33% Ja, das war ein Trick und die Bestrafung ist richtig.

33% Ja, das war ein Trick, aber diese Regel finde ich doof.

33% Nein das ist doch kein Trick, lasst den Verratti doch machen.

33% Immer diese FIFA-Regeln, ich will Seppi zurück.

Entschuldigung, wie sehen Sie denn aus? Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots

Das ist der moderne Fussball Ausländer-Trios, werbefreie Trikots oder das Nasenpflaster – 16 Dinge, die aus dem Fussball verschwunden sind Scheichs, Tormusik oder Wappenküsser – 16 Dinge, die schleunigst wieder aus dem Fussball verschwinden sollten Jetzt also auch in der Primera Division: Sevilla spielt als erstes spanisches Team ohne Spanier Alle sagen, moderner Fussball sei super. Ich sage: Im modernen Fussball haben sich Saumoden eingenistet, die mich laufend kotzen lassen Der Moment, in dem ich den allerletzten Glauben an den ehrlichen Fussball verlor Dann macht doch eure Supermegagiga-Liga! Wie meine Liebe zur Champions League erlosch Da schmerzt das Herz, es ist schon wieder Nati-Pause! Erlöst uns endlich von diesem Müll – in vier Stunden habe ich eine bessere Lösung entwickelt Nach Robben auch noch diese erbärmliche Junioren-Schwalbe – es geht bachab mit dem Fussball Wer noch immer nicht recht wusste, was Büne mit «Pussy-Fussball» meinte: Genau DAS hier Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️