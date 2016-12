Kaum ist der Alte weg, kommt schon der Neue: Hecking übernimmt Gladbach

Leipzig-Goalie Fabio Coltorti: «Trotz Grossklub ist es bei uns familiär»

Der 36-jährige Schweizer Goalie Fabio Coltorti hat den Leipziger Weg von der Regionalliga in die Bundesliga mitgemacht und die Spielphilosophie der Sachsen entsprechend tief verinnerlicht.

Sie wechselten 2012 von Lausanne-Sport zu RB Leipzig in die 4. Liga.Fabio Coltorti: Ich war zu jenem Zeitpunkt 31 Jahre alt und rechnete durch, dass ich es noch in die Bundesliga schaffen kann, falls Leipzig mehr oder weniger durchmarschiert. Das war für mich realistisch, weil ich sah, wie professionell hier von Anfang an alles angegangen wurde.

Viereinhalb Jahre nach Ihrer Ankunft spielt …