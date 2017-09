Bild: APA

Ende Jahr ist Schluss: Österreich trennt sich von Marcel Koller

Marcel Kollers ÖFB-Arä endet am 31. Dezember nach über sechs Jahren. In Erinnerung bleibt primär der goldene Herbst 2015. Danach kamen er und seine Equipe vom Erfolgskurs ab.

«Die Kunst des Siegens» heisst die im Februar vor einem Jahr veröffentlichte Biografie von Marcel Koller. «Ein Spiel so anzugehen, dass man letztlich mehr Chancen hat, es zu gewinnen als mit einer Niederlage vom Feld zu laufen – das ist für mich eine Kunst.» Genau das hat er in den letzten Monaten nicht mehr geschafft und mit einer Serie von Punkteinbussen praktisch alle Chancen verspielt, die kommende WM-Endrunde in Russland zu erreichen.

Deshalb fällte die Verbandsleitung einen Entscheid, der angesichts der negativen Entwicklung zu erwarten war: Am 31. Dezember endet die Zusammenarbeit nach 55 Länderspielen. Länger war in der ÖFB-Geschichte bisher nur Hugo Meisl, der einstige Wunderteam-Coach in den 30er-Jahren, ohne Unterbruch in Amt und Würden.

Bild: APA

Die verhängnisvolle EM

Im Frühsommer 2016 fühlte sich die Euphorie um das Nationalteam Österreichs grenzenlos an. Koller stand als Macher und Stratege der Auswahl im Zentrum der landesweiten Fussballer-Verehrung. Nach einer nahezu makellosen Qualifikations-Kampagne mit neun Siegen und nur einem Remis waren die ÖFB-Optimisten kaum mehr zu bremsen. «Viertelfinal aufwärts, bitte schön», fasste Koller die Anspruchshaltung im Rahmen eines SDA-Interviews wenige Woche vor dem EM-Turnier mit leicht ironischem Unterton zusammen.

Die Geschichte der Endrunde ist schnell erzählt. Der Höhenflug endete am 3. Spieltag mit einer 1:2-Niederlage gegen Island. Gekränkt, sieglos und schwer enttäuscht verschwand Kollers Equipe von der grossen Bühne – und tauchte seit dem Tiefschlag nicht mehr richtig auf. Der Schwung ist weg, die Begeisterung ist passé. Tristesse kam auf und mit den zunehmend fehlenden Erfolgserlebnissen formierten sich die Kritiker des Nationalcoachs.

Wenige Monate nach den unerfreulichen Juni-Tagen in Paris manövrierte sich die ÖFB-Elf auch auf dem Weg nach Russland in eine unangenehme Lage. Die Niederlagen gegen Serbien (2:3) und Irland (0:1) waren nicht mehr zu korrigieren. Matt und ohne Selbstvertrauen resultierten weitere Rückschläge. Nach lediglich zwei Siegen in den letzten acht Wettbewerbsspielen ist das Scheitern in der Gruppe D nach sportlichem Ermessen programmiert.

Keine Schlammschlacht

So sehr das aktuell ungünstige Tabellenbild den Alltag überschattet, die fast sechsjährige Ära Kollers hat das Image der österreichischen Fussball-Bewegung mehrheitlich aufgewertet. Der Zürcher mit grosser GC-Vergangenheit führte «Rot-Weiss-Rot» zurück auf den europäischen Radarschirm; er hob trotz teilweiser unsachlicher Kritik der Wiener Grantler Herbert Prohaska und Hans Krankl den jahrelangen Stillstand auf.

Die beste Qualifikationsphase seit 1997 wird in Erinnerung bleiben – ebenso der Fakt, die Mannschaft aus den Tiefen des FIFA-Rankings bis in die Top 10 gecoacht zu haben. Nicht vergessen haben seine Befürworter auch, dass er im Herbst 2013 eine gut dotierte Offerte des Schweizer Verbands ausschlug und stattdessen seinen Weg an der Donau fortsetzte.

Inner- und ausserhalb der ÖFB-Zentrale geniesst der bald 57-Jährige weiterhin einen formidablen Ruf. Seine im positiven Sinn berechenbare Art wurde geschätzt. Entsprechend korrekt und respektvoll verläuft nun die Trennung. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert, auf eine Freistellung verzichteten die Entscheidungsträger – auf eine Schlammschlacht ohnehin. (sda/apa)

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten 3m 4s So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Unvergessene Schweizer Fussball-Geschichten 25.11.2009: Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf Youtube – über den FC Aarau 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 12.11.2002: Basel holt gegen Liverpool ein 3:3 und Beni Thurnheer schwärmt: «Dieses Spiel müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 01.11.1989: Nur durch einen Witz-Penalty zwingt Diego Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 08.10.2010: Vucinic lässt der Schweiz die Hosen runter und trägt sie als Kopfschmuck 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität 25.9.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 01.09.2007: Mit dem letzten Spiel im Hardturm-Stadion gehen 78 Jahre Geschichte zu Ende 11.08.2010: Moreno Costanzo schiesst mit seiner ersten Ballberührung als Natispieler gleich den Siegtreffer 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 26.06.1954: Die Schweiz kassiert gegen Österreich in der «Hitzeschlacht von Lausanne» eine ihrer bittersten Niederlagen 26.06.2006: «Züngeler» Streller leitet das peinliche Schweizer Penalty-Debakel ein 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 03.05.1994: Mit dem Sonderflug zur spontanen Aufstiegsfeier auf den Barfi 01.05.1993: Marc Hottigers Knallertor versenkt Italien – und er verärgert die Azzurri danach mit einer frechen Leibchentausch-Bitte 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 26.04.2003: Colombas Goalie-Goal lässt Razzetti alt aussehen und den FC Aarau unabsteigbar bleiben 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 16.11.2005: Die Nacht der Tritte und Schläge – einer der grössten Nati-Erfolge verkommt zur «Schande von Istanbul» 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 24.04.1996: Das Ende von Nati-Trainer Artur Jorge nimmt ausgerechnet mit dem einzigen Sieg seiner kurzen Ära den Anfang 12.04.2004: Der grosse Robbie Williams führt den kleinen FC Wil zum Cupsieg gegen GC 16.04.2009: «Jawoll, jawoll, jawoll, jawoll … YB isch im Göppfinau!» 30.05.1981: Der Wolf und seine «Abbruch GmbH» entfachen mit dem 2:1-Sieg gegen England eine neue Fussball-Euphorie 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo