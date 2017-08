Bild: AP/AP

Barcelona, Real oder PSG – welches Team hat den besten Sturm der Welt?

Die Karte des europäischen Fussballs hat sich diesen Transfersommer stark verändert. Barcelonas Traumsturm «MSN» ist Geschichte, bei Real Madrid steht Gareth Bale auf dem Abstellgleis und PSG holt nach Neymar wohl auch noch Kylian Mbappé. Aber wer verfügt jetzt über den besten Angriff der Welt?

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

Kylian Mbappé soll heute bei Paris Saint-Germain vorgestellt werden. Das behauptet zumindest Armer Adrien Rabiot, PSG-Spieler und Mbappés Teamkollegen in spe. Auf die Frage, ob Paris dann den besten Sturm der Welt habe, antwortete Rabiot: «Das dürfte schon jetzt so sein.» Doch welches Team verfügt tatsächlich über den besten Sturm der Welt? Verschaff dir einen Überblick und entscheide dann selbst.

Messi, Suarez, Dembélé

Ousmane Dembélé hat die schwierige Aufgabe, Neymar in Barcelona zu ersetzen. Das «MSN»-Trio, bestehend aus Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar, schoss in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 111 Tore. Oft überforderte das Trio seine Gegner mit perfektem Passspiel und hohem Tempo. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie gut das neue Trio «MSD» ist.

Bild: AP/AP

Asensio, Benzema, Cristiano Ronaldo

Aus «BBC» wird «ABC». Gareth Bale hat bei Real Madrid unter Zinédine Zidane einen schweren Stand. Derzeit spielt er vor allem, weil Cristiano Ronaldo nach seinem Schiri-Schubser immer noch gesperrt ist. Ansonsten wird «Zizou» wohl eher auf das Trio Marco Asensio, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo setzen. Mit vier Toren aus den ersten fünf Spielen hat das erst 21-jährige Supertalent Asensio bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist Gareth Bale zu ersetzen.

Bild: EPA/EFE

Lewandowski, Robben, Ribéry

Eigentlich hat Bayern München kein richtiges Sturm-Trio. Das brauchen die Deutschen aber auch nicht. Robert Lewandowski schiesst die Gegner jeweils beinahe im Alleingang ab. Dennoch wird er dabei selbstverständlich von seinen Teamkollegen unterstützt. Er kann vor allem auf die Vorlagen der Dauerläufer Arjen Robben und Franck Ribéry zählen, die noch immer eine schlagkräftige Flügelzange bilden. Oder je nach Spielsystem auf Thomas Müller als hängende Spitze. Der WM-Torschützenkönig von 2010 ist momentan aber nur zweite Wahl.

Bild: Bongarts

Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic

Da Marco Reus immer noch verletzt ist, kommt bei Borussia Dortmund derzeit Neuzugang Maximilian Philipp auf dem linken Flügel zum Einsatz. Gemeinsam mit Christian Pulisic und Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang funktionierte das bislang ziemlich gut. Dennoch dürfte das BVB-Top-Trio in der Hinrunde aus Aubameyang, Pulisic und dem gestern verkündeten Neuzugang Andrey Yarmolenko bestehen.

Bild: EPA/EPA

Neymar, Cavani, Di Maria (Mbappé)

Der neue Traumsturm von Paris Saint-Germain liest sich wie ein Gedicht. Rekord-Neuzugang Neymar, Edison Cavani und Angel Di Maria bilden so etwas wie die südamerikanische heilige Dreifaltigkeit. Cavani kommt in dieser Saison bereits auf fünf Tore in fünf Spielen. Neymar erzielte in drei Partien drei Treffer und bereitete drei weitere vor. Einzig Di Maria blieb in der laufenden Spielzeit noch ohne Torerfolg. Aber der wird ja vielleicht ohnehin bald durch Kylian Mbappé ersetzt.

Bild: EPA/EPA

Hazard, Morata, Willian

Auch beim englischen Meister Chelsea ist in dieser Saison vieles anders. Diego Costa wurde von Trainer Antonio Conte ausgemustert. Stattdessen setzt der Italiener voll auf Neuzugang Alvaro Morata. Der Stürmer rechtfertigt das Vertrauen mit bislang zwei Toren. Gut möglich, dass seine Ausbeute noch besser wird, sobald Eden Hazard wieder dabei ist. Der Belgier fehlt Chelsea derzeit noch aufgrund einer Verletzung. Sobald er zurück ist, bildet er gemeinsam mit Morata und Willian einen Traumsturm.

Bild: EPA/EPA

Lukaku, Rashford, Martial

An Stürmern mangelt es Manchester United definitiv nicht. Einerseits haben die «Red Devils»mit Romelu Lukaku einen klassischen Torjäger, den sie auf diese Saison hin von Everton geholt haben. Lukaku hat in dieser Saison bereits viermal getroffen. Andererseits hat United auch noch Anthony Martial und das Jungtalent Marcus Rashford. Dazu unterschrieb auch Zlatan Ibrahimovic kürzlich erneut beim Team von José Mourinho.

Bild: AP/AP

Sterling, Jesus, Agüero

Mit zwei Toren aus drei Spielen ist Raheem Sterling der bislang beste Torschütze der «Citizens». Mit 146 gespielten Minuten erhielt der Engländer bislang aber am wenigsten Einsatzzeit von all seinen Sturmpartnern. Gabriel Jesus und Sergio Agüero spielten mehr, waren bislang aber weniger erfolgreich.

Bild: EPA/EPA

Mané, Firmino, Salah

Liverpool grüsst derzeit vom zweiten Rang der Premier League. Zu verdanken haben sie dies auch ihrem neuen Sturm-Trio. Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah harmonieren perfekt. In fünf Spielen hat jeder Angreifer bislang drei Tore erzielt – ein sensationeller Wert!

Bild: AP/dpa

Dybala, Mandzukic, Cuadrado, Higuain

Ausnahmsweise lassen wir auch ein Quartett gelten. Juventus Turin spielte in den ersten drei Saisonspielen immer mit diesem Quartett in der Offensive. Dabei kommen Gonzalo Higuain als Mittelstürmer, Paulo Dybala als hängende Spitze und Juan Cuadrado und Mario Mandzukic auf dem Flügel zum Einsatz. Herausragende Figur der ersten Spiele ist dabei Dybala. Der Argentinier erzielte in den ersten drei Spielen bereits sechs Tore!

Bild: EPA/ANSA

>>> Jetzt ist deine Meinung gefragt! Welche Spieler bilden den besten Sturm der Welt und weshalb? Erklär's uns in der Kommentarspalte.

Umfrage Welches ist der beste Sturm? Messi, Suarez, Dembélé.

Asensio, Benzema, Ronaldo.

Lewandowski, Robben, Ribéry.

Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic.

Neymar, Cavani, Di Maria, (Mbappé).

Hazard, Morata, Willian.

Lukaku, Rashford, Martial.

Sterling, Jesus, Agüero.

Mané, Firminio, Salah.

Dybala, Mandzukic, Cuadrado, Higuain.

Ein anderer.

Ich will nur das Resultat sehen.

Abstimmen 2 Votes zu: Welches ist der beste Sturm? 0% Messi, Suarez, Dembélé.

0% Asensio, Benzema, Ronaldo.

0% Lewandowski, Robben, Ribéry.

0% Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic.

0% Neymar, Cavani, Di Maria, (Mbappé).

0% Hazard, Morata, Willian.

0% Lukaku, Rashford, Martial.

0% Sterling, Jesus, Agüero.

0% Mané, Firminio, Salah.

0% Dybala, Mandzukic, Cuadrado, Higuain.

0% Ein anderer.

0% Ich will nur das Resultat sehen.

Die wichtigsten Transfers des Sommers 2017

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Fussball-Quiz Achtung knifflig! Natürlich weisst du, wo Diego Benaglio, Mats Hummels oder Gerard Piqué spielen. Aber weisst du auch, bei welchem Verein sie vorher waren? Wenn du diese Trikot-Klassiker nicht kennst, musst du oben ohne spielen Wer war alles dabei? Bei diesen legendären WM-Aufstellungen kannst du dich beweisen 11 Fragen bis zum Henkelpott: Hast du die Königsklasse, um dir den Champions-League-Titel zu holen? Aber Achtung, es ist wirklich knifflig Vom Selfie bis zum Kokser-Fake – erkennst du die Fussball-Stars anhand ihres Jubels? Es sind nicht alle Zitate von Zlatan: Aber zu wem gehören die herrlich arroganten Fussballer-Sprüche dann? Dieses logische Rätsel hat noch niemand unter 10 Minuten geschafft. Bist du der erste? Italienischer Fussballer oder Pastasorte? Hier kannst du deine Bissfestigkeit beweisen Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil des Logos siehst? Du wirst dich fühlen wie ein Clown – Teil 2 des Trikot-Quiz wird schwierig Fussball-Stadien, wie sie früher ausgesehen haben. Na, erkennst du sie auch alle? Volume III: Erkennst du den Fussballklub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? In der Disco, im Kino oder beim Fluchen – finde heraus, welcher Fussball-Star du am ehesten bist 0, 1+8, 23, 52, 618 – weisst du, wieso Fussballer teilweise so schräge Rückennummern tragen? Achtung, noch kniffliger! Für welchen Klub haben diese 23 Fussballer denn früher gespielt? Volume II: Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Huch, da fehlt doch was! Kennst du das Logo deines Lieblingsklubs ganz genau? Wir sind skeptisch ... Dieses knifflige Rätsel löste mein Chef in 4:14 Minuten – bitte, bitte, sei schneller! Wenn du von einem Fussballer nur den Lebenslauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Ausschnitt seines Logos siehst? Dass dieser Bub Wayne Rooney ist, hast du bestimmt erkannt. Aber wie sieht es mit anderen Fussballstars aus? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo