5 Mal am Tag und in Fötus-Haltung – so schläft Weltfussballer Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist einer der besten (oder gar der beste?) Fussballer der Welt. Damit sich das nicht ändert, ist er auch gewillt ungewöhnliche Wege zu gehen: So hat CR7 auch einen Schlaf-Coach. Und der plaudert nun aus dem Nähkästchen.

Nick Littlehales ist Schlaf-Coach und Berater von diversen Spitzensportlern. Neben dem Radsport-Team Sky und den Bahn-Olympiasiegern Laura und Jason Kenny gehört auch Weltfussballer Cristiano Ronaldo zu seinen Kunden. Im Interview mit dem englischen «Independent», verrät der Berater nun die Schlafgeheimnisse des Portugiesen.

So verzichtet CR7 beispielsweise auf das komplette Durchschlafen der Nacht. Denn Littlehales glaubt, dass acht Stunden Schlaf am Stück unnatürlich sind. Stattdessen rät er seinen Kunden dazu, jeweils 90 Minuten zu schlafen und dies dafür fünf Mal am Tag.

Zudem schaltet Ronaldo immer anderthalb Stunden bevor er sich schlafen legt sein Handy aus. Auch der Fernseher oder andere Bildschirm-Geräte sollen dann abgeschaltet werden. Littlehales hat dem Superstar zudem geraten, immer in einer Fötus-Haltung zu schlafen und jedes Mal frische Bettanzüge zu verwenden.

Von modernen Matratzen, die «den Körper sanft umarmen», hält der Schlaf-Berater nichts. «Man braucht nur etwa zehn Zentimeter Schaumstoff, das reicht», erklärt Littlehales. Wenn er mit dem Team Sky die Landesrundfahrten plant, schaut er darauf, dass die Athleten immer auf derselben, massgeformten Matratze schlafen. Oft bleibt das Bett im gebuchten Hotel unberührt.

Die Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo kam eher zufällig zustande. Als Carlo Ancelotti noch Trainer bei Real Madrid war, lud er Littlehales ins Training ein. Der Engländer diskutierte gerade mit der Madrider Entourage, als Ronaldo vorbeikam und fragte, über was sie denn sprechen. Der Weltfussballer sei sofort interessiert gewesen, sagt der Schlaf-Coach. «Ronaldo interessiert sich nicht dafür, was andere machen. Er kümmert sich nur darum, wie er sich verbessern kann.» (abu)

