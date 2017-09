Europa League, 2. Runde Lugano – Steaua Bukarest 1:2 (1:0) Skenderbeu – Young Boys 21.05 Uhr

Bild: EPA/KEYSTONE

Steaua nimmt Lugano Huckepack – Tamis Team holt im Luzerner Exil keine Punkte

Der FC Lugano verliert auch das zweite Spiel der Europa-League-Gruppenphase. Die Tessiner unterliegen in Luzern dem FCS Bukarest nach Pausenführung mit 1:2

Lugano – Steaua 1:2

Lugano, das sich seit mehreren Wochen im Formtief befindet, hat in der Luzerner Swissporarena gegen Steaua Bukarest vor 2680 Zuschauer zu Beginn alles im Griff. Nach fünf Minuten haben die Tessiner die erste Grosschance, doch Fabio Daprela köpft nach einem Eckball knapp daneben. In der 14. Minute dürfen die Luganesi doch jubeln: Mattia Bottani entwischt nach einem Traumpass von Davide Mariani der Steaua-Abwehr und trifft souverän zum 1:0.

Auch nach der frühen Führung bleibt das Team von Pierluigi Tami tonangebend. In der 40. Minute hätte es sogar 2:0 für Lugano stehen müssen, doch Davide Mariani trifft nur den Pfosten. Von Steaua ist bis dahin nichts zu sehen, doch das ändert sich nach der Pause.

Die Rumänen spielen plötzlich wie ausgewechselt, setzen Lugano unter Dauerdruck. Der 1:1 fällt in der 58. Minute: Nach einem Mariani-Fehler hämmert Constantin Budescu den Ball aus kurzer Distanz in die nahe Ecke. Viel Pech dann für Lugano: Unglücksrabe Bottani drei Minuten nach dem Ausgleich eine Grosschance zum 2:1, praktisch im Gegenzug erzielt Junior Maranhão mittels herrlicher Direktabnahem das 2:1 für Steaua.

Lugano, das vor zwei Wochen bei Hapoel Be'er Sheva verloren hat, trifft in seinem nächsten Europacup-Spiel in drei Wochen auf die Tschechen von Viktoria Pilsen, das sich heute für die 0:3-Niederlage in Bukarest zum Auftakt rehabilitieren konnte. Die Tschechen siegen daheim gegen Luganos Bezwinger Hapoel Be'er Sheva 3:1.

Telegramm und Tabelle:

Lugano - FCS Bukarest 1:2 (1:0)

Luzern. - 2680 Zuschauer. - SR Boiko (UKR).

Tore: 14. Bottani (Mariani) 1:0. 58. Budescu (Man) 1:1. 64. Junior Morais (Benzar) 1:2.

Lugano: Da Costa; Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, Daprelà; Sabbatini, Ledesma, Mariani (75. Culina); Crnigoj (75. Marzouk), Gerndt, Bottani (71. Milosavljevic).

FCS Bukarest: Nita; Benzar, Planic, Balasa, Junior Morais; Popescu (46. Man), Pintilii; Felipe Teixeira, Budescu (81.Filip), Tanase; Gnohéré (66. Coman).

Bemerkungen: Lugano ohne Jozinovic, Guidotti, Piccinocchi und Rouiller (alle verletzt). 40. Pfostenschuss von Mariani. Verwarnungen: 15. Daprelà. 52. Pintilii 85. Mihajlovic (alle Foul) 91. Marzouk (Unsportlichkeit). (pre/sda)

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Unvergessene Champions-League-Geschichten 21.05.2008: John Terrys fataler Ausrutscher: Im ersten rein englischen CL-Final stösst er Chelsea ins Tal der Tränen 12.11.2002: Basel spielt 3:3 gegen Liverpool und Beni Thurnheer schwärmt: «Das müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und du weisst sofort, worum es hier geht 28.05.1997: Lars Ricken kommt, schiesst und macht Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieger 18.04.2001: Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt wird geknipst – wie sich ein ehemaliger Boxer als 12. Mann unsterblich macht 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 23.05.2001: Oli Kahn hält im CL-Final gegen Valencia drei Elfmeter und wird endgültig zum Titan 25.09.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 28.05.1980: Underdog Nottingham überrascht Europa erneut und sorgt für eine kuriose Bestmarke 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 18.03.2003: Der FC Basel schafft gegen Juve nur die «kleine» Sensation – für die grosse fehlen dann doch vier Tore 01.04.1998: Jauch und Reif lassen beim Torfall von Madrid jeden Aprilscherz alt aussehen 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 04.11.1992: Sion träumt von der Champions-League-Gruppenphase, kassiert trotz ansprechender Ausgangslage in Porto jedoch eine 0:4-Klatsche 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo