Golferin verspricht Preisgeld den Betroffenen in Houston – und gewinnt das Turnier

US-Golferin Stacy Lewis verkündete vor dem Turnier am Wochenende in Portland, dass sie ihre Einnahmen für Houston spenden werde. Es gab mehr Geld als erwartet – denn Lewis triumphierte.

Hurrikan Harvey forderte Dutzende Tote und sorgte im Grossraum Houston durch Überschwemmungen für Zerstörung. Mühsam bauen die Bewohner der texanischen Metropole nun ihre kaputten Häuser wieder auf.

Profi-Golferin Stacy Lewis wuchs im Grossraum Houston auf und lebt immer noch in der Gegend. Deshalb nahmen die Geschehnisse die 32-Jährige auch so mit. «Mein Haus und meine Familie haben grosses Glück gehabt, viele andere leider nicht», schrieb sie vor der Portland Classic. «Ich werde 100 Prozent meines Preisgelds spenden», kündigte Lewis an.

Nun zählt sie als aktuelle Nummer 12 der Weltrangliste zwar zu den besten Spielerinnen der Tour. Doch was folgte, damit hatte wohl auch Stacy Lewis nicht gerechnet. Denn sie schaffte im Bundesstaat Oregon mehr als bloss ein gutes Ergebnis: Sie gewann das Turnier. Ihr erstes seit drei Jahren. Und damit den Siegercheck über 195'000 Dollar. Geld, das vollumfänglich den Opfern der Flutkatastrophe in Houston zu Gute kommt.

«Ich war voll fokussiert, jeden Ball perfekt zu schlagen, weil ich wusste, was auf dem Spiel stand», sagte Lewis und verwies auch auf eine höhere Macht. «Irgendwie gab ich die Kontrolle ab und sagte: ‹Führe mich zum Ziel›.» Sie siegte letztlich mit einem Schlag Vorsprung.

Lewis' Hauptsponsor liess sich nicht lumpen und kündigte an, die Spende zu verdoppeln. «Ihre Grosszügigkeit hat uns berührt, genau wie jene vieler anderer in unserem Land», liess sich der Geschäftsführer zitieren.

Houston versinkt nach dem Hurrikan Harvey in den Fluten

