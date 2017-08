Lüthi-Manager über Wechsel in die MotoGP: «Ausschliesslich ein sportlicher Entscheid»

Lüthi fährt für einen Milliardär

Tom Lüthi wird 2018 im Team «Marc VDS» zusammen mit Franco Morbidelli die MotoGP-WM bestreiten. Die Teambezeichnung steht als Abkürzung für den Besitzer Marc van der Straten. Der Belgier ist als Brauerei-Unternehmer Milliardär geworden und kann ein Rennteam sozusagen aus der Portokasse finanzieren. Seine Familie steht hinter dem weltgrössten Bierkonzern «Anheuser-BuschInBev» mit juristischem Sitz in Brüssel.



Marc van der Straten ist Adliger und trägt den Titel eines Grafen. Er ist ein leidenschaftlicher Motorsportliebhaber und sein Team ist 2010 in den GP-Zirkus (Moto2) gekommen. Seit 2015 ist das Team auch in der MotoGP-Klasse vertreten. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sich das Team beharrlich zu einem der besten im GP-Zirkus entwickelt hat.



In der MotoGP-Klasse ist Marc VDS ein «Satelliten-Team» und setzt «zweitklassige Werkmaschinen» von Honda ein. Also Maschinen, die nicht ganz auf dem neusten Entwicklungsstand sind – in der Regel auf dem Stand der Vorjahres-Werkmaschinen. Die Bikes mit der allerneusten technischen Entwicklung, in denen das gesamte Wissen eines Töffherstellers steckt, werden nicht «ausser Haus» geliefert. (kza)