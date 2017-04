Bild: AP/PA

«Eine grosse Nacht» – wie Joshua und Klitschko dem Boxsport neues Leben eingehaucht haben

Ein Kampf für die Geschichtsbücher: Anthony Joshua und Wladimir Klitschko lieferten sich im Wembley-Stadion einen spektakulären Fight. Der Ukrainer bewies Nehmerqualitäten, fühlte sich dann aber zu sicher. Trotzdem: Respekt!

Sie hatten es ihm nicht leicht gemacht, die englischen Boxfans. Ausgepfiffen hatten sie Wladimir Klitschko, als er aus dem Stadiontunnel trat und Richtung Ring schritt. Die ukrainische Hymne, von seiner Schwägerin Natalia gesungen, ging in den Buhrufen der Masse unter. Wembley hatte sich vorgenommen, alles für Anthony Joshua zu geben, den neuen Liebling. Klitschko sollte es nicht nur mit dem 27-jährigen Titelverteidiger aufnehmen müssen, sondern gleich mit allen 90'000 im Stadion.

Sie gewannen, Joshua und seine Fans, nach elf Runden – und Klitschko wurde fast so sehr gefeiert wie der britische Held. Die Zuschauer hatten erkannt, dass es bei dem Kampf keinen Verlierer gab. Joshuas Triumph durch technischen K.o. war einer der grossen Momente des Boxens, ein Fight, wie es ihn seit vielen Jahren nicht gegeben hatte. Dank Joshua und dank Klitschko, der sagte: «Heute war eine grosse Nacht für unseren Sport.»

Der 41-Jährige war insgesamt dreimal zu Boden gegangen und wieder aufgestanden, ehe Ringrichter David Fields den Kampf abbrach. Auch Klitschko hatte Joshua einmal niedergeschlagen. Später sagte er auf der Pressekonferenz: «Ich kenne meine Schläge. Wenn sie richtig treffen, bleibt der Gegner eigentlich liegen, aber er ist wieder aufgestanden. Respekt.»

Leistung, statt kalkulierte Eklats

Das war das Wort des Abends: Respekt. Klitschko zollte ihn Joshua, der Brite revanchierte sich, der Ukrainer bekam ihn vom Publikum zu spüren. Schon im Vorfeld des Kampfes hatten sich die gegnerischen Lager die üblichen Mätzchen verkniffen. Im Ring war dann zu sehen, warum: Zwei Boxer dieser Klasse haben es nicht nötig, mit kalkulierten Eklats für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ihre Leistung im Ring sprach für sich.

«Ich bin nicht perfekt, aber ich gebe mir Mühe, es zu werden», sagte Joshua, dessen linkes Auge geschwollen war und der dennoch locker mit den Reportern scherzte. Seit dreieinhalb Jahren ist er Profi, sein Sieg gegen Klitschko war der 19. K.o. im 19. Kampf. «Wladimir Klitschko ist ein echtes Vorbild, im Ring und ausserhalb. Manche haben gedacht, ich würde es nicht schaffen, deswegen ist das heute etwas Besonderes für mich.»

Ein Boxkampf für die Geschichte – die besten Bilder

Wie gut der Olympiasieger von 2012 tatsächlich sein würde, darüber waren sich die Experten im Vorfeld nicht einig gewesen. Sein Weg zu Gold im eigenen Land galt als diskussionswürdig, die Siege damals als schmeichelhaft. Manche glaubten, Joshua sei in erster Linie ein Kraftprotz, nicht so sehr ein Boxer. Selbst Klitschko hatte sich über die enormen Muskelmassen scherzhaft geäussert. Doch nach der Niederlage sagte er, ebenfalls gezeichnet mit einem Cut über dem linken Auge: «Joshua ist athletischer als alle anderen Fighter.»

Ein spektakulärer Fight

Mit Spannung war erwartet worden, welche Kampftaktik der Jüngere wählen würde. Sein höheres Gewicht bei gleicher Körpergrösse von 198 Zentimetern (113,4 Kilogramm bei Joshua, 109,3 Kilogramm bei Klitschko) und die mangelnde Erfahrung mit langen Kämpfen sprachen dafür, dass Joshua schnell angreifen würde. Klitschko betonte zwar seit Tagen, er sei in Topform, doch sollte die Topform eines 41-Jährigen für zwölf Runden Schwergewichtsboxen ausreichen?

Bild: Matt Dunham/AP/KEYSTONE

Von Beginn an wurde klar, dass dieser Kampf eine wohltuende Abwechslung werden würde nach den selten hochklassigen Klitschko-Fights der vergangenen Jahre. Oft wurde geklammert, gedrückt, sich in die Seile verdrückt oder weggelaufen. Diesmal trafen sich beide Boxer Runde für Runde in der Mitte des Quadrats. Und dann wurde gekämpft. Zunächst abwartend, abmessend, mit Jabs und Kombinationen, in der dritten und vierten Runde landeten beide dann erste harte Treffer, Joshua lag jeweils leicht vorne.

Der Gong zur fünften Runde hallte noch nach, da explodierte er bereits an seinem Gegner, Klitschko wackelte nach einer Linken. Als Joshua kurz darauf eine wilde Kombination anbrachte, ging der langjährige Dominator zu Boden. Aber Klitschko stand auf, landete in der gleichen Runde selbst einen harten Treffer. In der sechsten Runde legte er nach, mit einer Rechten verpasste er Joshua den ersten Niederschlag seiner Profikarriere. Es waren spektakuläre Minuten.

Danach liessen es beide etwas ruhiger angehen. «Jemandem wirklich weh zu tun, ihn auszuknocken, das kostet viel Kraft», sagte Joshua später über diese Momente. «Ich musste mich danach erholen, wieder Energie sammeln für später.»

Rücktritt oder Rückkampf?

Joshua hatte sich mit Trainer Robert McCracken diesen Plan zurechtgelegt, er lauerte seiner nächsten Chance entgegen. Klitschko wirkte hingegen immer noch überrascht, als er auf der Pressekonferenz sagte: «Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass er wieder aufsteht.» Und er haderte mit sich und seiner Taktik. «Hätte ich nachsetzen sollen, nachdem ich ihn einmal am Boden hatte? Darüber kann man diskutieren. Ich dachte, er sei platt.» Er habe sich sicher gefühlt im Kampf, berichtete Klitschko: «Ich hatte das Gefühl, ich gewinne.»

«Ich war noch nicht am Ende.»

Erst als sein Trainer Jonathan Banks ihn aufforderte, mehr zu tun, setzte Klitschko nach. Doch Joshua war vorbereitet, ging ab Runde zehn selbst in den Angriff über. In der elften Runde kam dann der technische K.o. «Ich war ganz klar, alle elf Runden lang», beteuerte er und kritisierte indirekt die Entscheidung des Ringrichters, ihn aus dem Kampf zu nehmen: «Ich will immer so lange kämpfen, wie es geht. Ich war noch nicht am Ende.»

Bild: AP/PA

Es war die Steilvorlage für alle Journalisten, die entscheidende Frage zu stellen: War es das mit der Karriere? Er wolle an diesem Abend keine Entscheidung treffen, in den kommenden Tagen und Wochen werde er sich Gedanken machen, ob er die Klausel in seinem Vertrag wahrnimmt, die einen Rückkampf vorsieht.

«Es liegt an ihm», sagte Joshua: «Wenn die Umstände passen, bin ich zu allem bereit.» Er sagte das mit sehr viel Gelassenheit, mit der Ruhe eines Dreifachweltmeisters und der Überlegenheit eines Mannes, der weiss, dass ihm die Zukunft des Schwergewichtsboxens gehört.

