So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring

Es ist der Superfight, der alle Dimensionen sprengt. Wenn Floyd Mayweather in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) in Las Vegas gegen Conor McGregor boxt, garniert der Champ eine Rekord-Kampfbörse. Hinzu kommen viele Millionen von Sponsoren.

62 Millionen Franken erhält der FC Barcelona jährlich von seinem Trikotsponsor Rakuten. Für diesen Betrag ist der japanische Online-Shop bei jeder einzelnen Partie auf der Brust der Spieler zu sehen.

Der amerikanische Boxer Floyd Mayweather kassiert von Sponsoren an diesem einen Abend des Kampfes gegen Conor

McGregor fast die Hälfte dieser Summe: bis zu 28 Millionen Franken. Für diesen Betrag wurde laut dem «Telegraph» das Sponsoring des Favoriten in diesem Superfight in Las Vegas angeboten. Und so teilt sich diese Summe auf:

Ringpfosten für über 3 Millionen Dollar

Mayweathers Vermarkter One Entertainment schrieb unter anderem sechs Werbeflächen auf der Hose aus. Jene auf dem vorderen Hosenbund soll 3,5 Millionen Dollar einbringen, die zwei je 5 × 10 Zentimeter grossen auf den Oberschenkeln jeweils 1,5 Millionen Dollar. Für den Sponsoren-Aufdruck auf der Dächlikappe beim Einmarsch des Titanen in die Arena müssen 500'000 Dollar hingeblättert werden, für jenen auf dem Cap auf dem Siegerfoto die doppelte Summe.

Die Werbung im und am Ring bringt ebenfalls viel Geld ein. Ein Wettanbieter kaufte sich den Polsterschutz des Ringpfostens in der Ecke, in der Mayweather zwischen den Runden sitzt. Die Firma bezahlte dafür 3,1 Millionen Dollar.

Doch wie oft wird der Amerikaner überhaupt dort zu sehen sein? Schliesslich gilt er als ganz klarer Favorit, so dass der Kampf kaum über die angesetzten zwölf Runden gehen dürfte.

Ein Karriere-Verdienst von einer Milliarde Dollar

Mayweather, der in seiner Karriere als Boxer sämtliche seiner 49 Kämpfe gewonnen hat, war eigentlich schon zurückgetreten. Doch das Angebot eines Fights gegen MMA-Star Conor McGregor war für den Faustkämpfer, den sie «Money» nennen, zu lukrativ, um es sich durch die Lappen gehen zu lassen.

Je nach Höhe der Pay-TV-Einnahmen könnte Mayweather mehr als 200 Millionen Dollar verdienen. Damit stiege der Karriere-Verdienst des 40-Jährigen auf rund eine Milliarde Dollar.

McGregor winken beim Kampf Einnahmen von rund 100 Millionen Dollar. Nicht schlecht für einen, der noch vor vier Jahren von Sozialhilfe lebte: 235 Dollar in der Woche hatte der Ire erhalten, bevor er 2013 seinen ersten UFC-Kampf bestritt.

Diesen Gürtel erhält der Sieger: The #MayweatherMcGregor 'Money Belt':



- 1.5 KILOGRAMS OF 24 KT GOLD

- 3360 DIAMONDS

- 600 SAPPHIRES

- 160 EMERALDS

Auch in der Schweiz wird gekämpft: Die Favoriten beim Unspunnen-Schwinget morgen

