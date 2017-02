Bild: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Lara Guts Bronze-Medaille fühlt sich wie eine Niederlage an

Lara Gut gewinnt an der Ski-WM in ihrer Parade-Disziplin Super-G die Bronze-Medaille. Das ist eine Enttäuschung. Vor allem wegen der Ansprüche von Gut an sich selbst.

etienne wuillemin / Nordwestschweiz

>>> Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen!

Das darf ja nicht wahr sein! Erstes Rennen an der Heim-WM. Und schon die erste grosse Enttäuschung. Lara Gut holt Bronze. Nur Bronze.

Wir waren sicher: Es kann nur eine Weltmeisterin im Super-G geben, Lara Gut.

Wir waren sicher: Es ist Zeit, den Gold-Fluch von St.Moritz zu überwinden.

Wir waren sicher: Lara Gut krönt ihre grossartige Karriere.

Bild: KEYSTONE

Jetzt ist alles anders. Doppelt und dreifach bitter. Ausgerechnet in der Schweizer Paradedisziplin siegt mit Nicole Schmidhofer eine Österreicherin. Noch immer hat die Schweiz an einer Heim-WM in St.Moritz keine Gold-Medaille gewonnen. Noch immer wartet Lara Gut auf einen Weltmeister-Titel.

Umfrage Hat Lara Gut Bronze gewonnen oder Gold verloren? Ganz klar, Bronze gewonnen!

Leider leider Gold verloren.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Hat Lara Gut Bronze gewonnen oder Gold verloren? 59% Ganz klar, Bronze gewonnen!

41% Leider leider Gold verloren.

Gut bleiben drei Chancen

Warum? War der Druck zu gross? Behinderte der Sturz von Cortina d’Ampezzo Lara Gut doch mehr, als sie es wahrhaben wollte? Die Spekulationen dürfen beginnen.

Für die Tessinerin ist der dritte Rang selbstredend eine Niederlage. Für sie ist nur das Beste gut genug – zurecht! Noch bleiben mit Kombination, Abfahrt und Riesenslalom drei Chancen auf Gold. Trotzdem: Es wird nicht einfacher.

Bild: EPA/KEYSTONE

Lara Gut hätte mit einem Weltmeistertitel dem gesamten Schweizer Team Flügel verleihen können. Es wäre eine hochwillkommene Starthilfe gewesen. Gerade für die Schweizer Speed-Männer. Bleibt zu hoffen, dass sie sich von Lara Guts Trauermiene nicht anstecken lassen.

Alles Käse oder was? Die Swiss-Ski-Anzüge im Wandel der Zeit

Das könnte dich auch interessieren: «Nicht für möglich gehalten» – in einem US-Casino hat sich Erstaunliches ereignet Keine Widerrede! Die Studienzeit ist die beste Zeit deines Lebens Unglaublich aber wahr: Diese Dinge fanden wir vor 10 Jahren cool Das Bild dieses hungernden Kindes ging um die Welt – das ist aus ihm geworden

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.