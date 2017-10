Sport

Kommentar

Pedro Lenz über Christian Constantin, PSG und das wüste Tun in der Wüste



Bild: KEYSTONE

Das wüste Tun in der Wüste müsste uns mehr beschäftigen als ein paar Ohrfeigen

Die Schläge von Sion-Präsident Christian Constantin gegen TV-Experte Rolf Fringer sind eine Lappalie im Vergleich dazu, wie noch weiter oben im Fussball-Geschäft betrogen, bestochen und beschissen wird. Doch das juckt fast keinen.

pedro lenz / schweiz am wochenende

An hiesigen Online-Stammtischen unterhalten sich Sportfans darüber, ob Christian Constantin für seine Ohrfeigen mit der Todesstrafe oder nur mit lebenslänglichem Stadionverbot bestraft werden müsste. Dabei könnte beinahe der Eindruck entstehen, neben der Ohrfeigenaffäre gebe es im Fussballsport gegenwärtig gar keine Probleme.

Leicht könnte dabei vergessen gehen, dass gegen Scheich Nasser Al-Khelaifï, Geschäftsmann aus Katar, Präsident von Paris Saint-Germain und Initiant des Neymar-Transfers, eine Strafuntersuchung wegen Bestechung läuft. Schon am Donnerstag berichteten Medien wie die britische «BBC» oder die spanische Sportzeitung «Marca» über den bösen Verdacht, unter den der schwerreiche Scheich geraten ist.

Bild: AP

Al-Khelaifï soll Bestechungsgelder für die Fernsehrechte der Fussballweltmeisterschaften 2026 und 2030 bezahlt haben. Und obwohl der Mann aus dem Wüstenstaat in dieser Sache von der Schweizer Staatsanwaltschaft durchleuchtet wird, scheint die Nachricht hierzulande keine grossen Wellen zu werfen. Auf den Scheich sei die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Untersuchungen gegen den ehemaligen FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke gekommen. Die Strafbehörden vermuten, der Krösus aus Katar habe den FIFA-Mann gut bezahlt, um an die TV-Rechte zu kommen.

Ist der Ball ein Würfel und Fringer bald Sportchef in Sion?

Dass in oberen Fussballkreisen möglicherweise im ganz grossen Stil betrogen, geschoben, bestochen und beschissen wird, nehmen wir Fussballfans mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Was kümmern uns millionenschwere Kriminalfälle, wenn wir uns an den Ohrfeigen von Constantin so wunderbar ergötzen können.

Vielleicht ist ja dann am Ende sowieso alles gar nicht wahr und der FIFA-Generalsekretär ist unschuldig und der Scheich ist unschuldig und die Erde ist eine Scheibe und der Ball ist ein Würfel und Christian Constantin engagiert Rolf Fringer als Sion-Sportchef.

Wahrscheinlich hat das hiesige Desinteresse am Scheich damit zu tun, dass finanzielle Delikte so furchtbar kompliziert und schwer nachzuvollziehen sind, während ein paar Ohrfeigen doch ein allgemein leicht verständliches Delikt darstellen. Wir lassen das alles mal einfach so stehen und freuen uns, dass endlich wieder in der heimischen Fussball-Meisterschaft gespielt wird.

In Pedro Lenz' Keller steppt der Bär und Nico steppt mit 3m 25s In Pedro Lenz' Keller steppt der Bär und Nico steppt mit Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Passend zum goldenen Oktober: Hurra, hurra der Lenz ist da!

Schade, dass du noch im Jahr 2017 lebst ... diese 25 Menschen grüssen bereits aus 3017! Diese 17 genialen Comics zeigen haargenau, wie es ist einen Hund zu haben «Immo gege üs Ostschwiizo» – über diese 5 Benachteiligungen klagen St.Galler & Co. Im Fall Weinstein gibt's vor allem eins zu sagen: «Fuck you!» – an mehrere Adressen 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen «Ein Coming-Out ist wie duschen: Man muss es (fast) jeden Tag tun» Warum entfreundet man jemanden auf Facebook? – 6 Personen, 6 Storys So können kriminelle Hacker deine Apple-ID klauen – und so schützt du dich Oh wie schön jubelt Panama – auch über das grosse Glück mit dem Tomaten-Schiri Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo