Wechselstreit um Dembélé – der BVB spielt ein falsches Spiel

Die Empörung ist gross, weil Ousmane Dembélé seinen Wechsel von Dortmund nach Barcelona «erzwingen» will. Der BVB möchte den Transfer natürlich auch – stellt aber den Spieler als Bösewicht dar. Das ist heuchlerisch.

Eigentlich ist es eine simple Verhandlung zwischen drei Parteien: Ousmane Dembélé möchte von Borussia Dortmund nach Barcelona wechseln. Barcelona möchte dafür viel Geld zahlen, Dortmund möglichst viel Geld einnehmen. Der BVB inszeniert das aber als ganz grosses Drama: Der untreue Profi fällt seinem Arbeitgeber in den Rücken, der muss ihn gegen seinen Willen verkaufen und macht nebenbei den besten Deal der Fussballgeschichte. Diese Inszenierung hat Methode.

Und sie zeigt Wirkung: Dembélé wird bei SportBild als «geldgeiler und gewissenloser Söldner» bezeichnet, der Kicker nannte ihn «kindisch und dreist», er habe «grosses Ego und kleinen Anstand». Sein Verein Borussia Dortmund hingegen bleibe «tapfer» und zeige, dass er «nicht einknicken werde». Woher diese erstaunlich drastischen Urteile?

Worum geht es überhaupt? Dembélé, der den Wunsch, nach einem Jahr in Dortmund nach Barcelona zu wechseln, geäussert hatte, war unentschuldigt dem Mannschafts-Training ferngeblieben. Der BVB suspendierte den Spieler daraufhin auf unbestimmte Zeit.

In Online-Umfragen spricht sich seither regelmässig eine Mehrheit der Teilnehmer dafür aus, «hart zu bleiben» und den Spieler notfalls bis zu seinem Vertragsende «auf die Tribüne zu setzen». Erstaunlich viele Fussballfans finden offenbar Gefallen an der Vorstellung, begabte junge Menschen mit Strafaktionen zu disziplinieren. Dieser Wunsch scheint stärker zu sein als jede rationale Abwägung des eigenen Vereinsinteresses. Denn natürlich wird Borussia Dortmund nicht 120 Millionen Euro in den Sand setzen, nur, um «ein Zeichen zu setzen».

Der zweitteuerste Fussballer aller Zeiten

Was für ein Zeichen sollte das auch sein? In einer Ad-hoc-Mitteilung, zu der Borussia Dortmund aktienrechtlich verpflichtet ist, gab der BVB bekannt, mit Barcelona verhandelt zu haben. Das Angebot entspreche jedoch nicht dem tatsächlichen Wert Dembélés. Mit anderen Worten: Dortmund war und ist durchaus an einem Transfer interessiert. Warum auch nicht?

Die im Raum stehenden 120 Millionen Euro Ablöse oder sogar mehr würden Dembélé, der ein Jahr zuvor für nur 15 Millionen Euro aus Rennes gekommen war, zum zweitteuersten Fussballer der Weltgeschichte machen – ein genialer Deal, den der BVB sicher gerne mitnehmen würde.

Nun hat sich das börsennotierte, profitorientierte Unternehmen BVB aber schon länger entschieden, nicht als börsennotiertes, profitorientiertes Unternehmen aufzutreten, sondern lieber den Slogan «Echte Liebe» vor sich herzutragen. Der Umgang mit Dembélé erinnert stark an die Umstände des Transfers von Henrikh Mkhitaryan nach Manchester vor einem Jahr.

Auch damals wurden der Spieler und sein Berater Mino Raiola dafür gescholten, dass sie den Wechsel «erzwingen» wollten. So wirkte Dortmund wie der prinzipientreue Klub, der seinen Spieler gar nicht abgeben wollte, leider aber dazu gezwungen wurde, die 42 Millionen Euro zu kassieren.

Das Wesen des Profifussballs

Mit Moral hat auch die aktuelle Saga um Dembélé tatsächlich gar nichts zu tun. Ein talentierter Fussballer spielt so gut, dass sein Marktwert sich innerhalb eines Jahrs verzehnfacht, also wird er für grössere, noch reichere Vereine interessant. Das ist keine Perversion des Fussballs, das ist das Wesen des Profifussballs.

In dieser Situation ist die oft gehörte Frage «Sind Verträge denn gar nichts mehr wert?» lachhaft. Dass Dembélé in Dortmund einen Vertrag bis 2021 unterschrieben hat, bedeutet nicht, dass er bis dahin keinen Wechsel anstreben darf. Borussia Dortmund möchte natürlich nicht, dass Dembélé «seinen Vertrag erfüllt». Wenn er das täte, dürfte er nach Ablauf der Frist ablösefrei wechseln, was der BVB um jeden Preis verhindern wollen wird. Der Vertrag ist für den Verein eine Absicherung seiner Investitionen, kein Ehegelübde. Verträge verhindern keine Transfers, sie erlauben es Vereinen, daran zu verdienen.

Dass man als Fan traurig darüber ist, wenn ein guter Spieler den Verein verlässt, ist verständlich. Dass Medien deshalb die Charakterfrage stellen und damit ausschliesslich die Profis, aber nicht die Vereine meinen, ist nicht nachvollziehbar. Profifussballer sind keine Leibeigenen, sondern Arbeitnehmer.

Die Vereine werden nicht von den Spielern «ausgepresst», sondern die Vereine machen grosse Profite dank der Fussballer. Die Eintrittspreise, die Fernsehverträge, die Asien-Reisen: All diese Erlösmodelle funktionieren nicht, weil die Leute Aki Watzke sehen wollen, sondern weil sie die Spieler sehen wollen.

Das sind die 42 teuersten Fussball-Transfers der Welt

