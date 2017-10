Sport

Eishockey: Die Auslsoung der Achtelfinals der Champions Hockey League



Champions Hockey League, Achtelfinals Tappara Tampere – JYP Jyväskylä Växjö Lakers – Red Bull Salzburg EV Zug – Kometa Brno Red Bull München – SC Bern Adler Mannheim – Brynäs IF Nottingham Panthers – ZSC Lions Malmö Redhawks – Ocelari Trinec Frölunda Indians – Liberec

Zug trifft in der CHL auf Kometa Brno, Bern auf München – der ZSC muss nach Nottingham

Die ZSC Lions dürften im Achtelfinal der Champions Hockey League eine stimmungsvolle Atmosphäre im Auswärtsspiel erleben. Sie treffen auf die Nottingham Panthers.

Am 31. Oktober oder am 1. November müssen die Lions zuerst auswärts beim Team aus der britischen Elite Ice Hockey League antreten, am 7. November findet das Rückspiel statt. Eine bleibende Erfahrung in Nottingham machte der SC Bern: Der Schweizer Meister verlor sein Spiel beim späteren Sieger der Gruppe F Anfang September 2:4.

Der EV Zug, der als einziger der vier Schweizer Vorrunden-Vertreter seiner Gruppe gewonnen hat, trifft mit Heimrecht im Hinspiel auf Kometa Brno aus Tschechien. Der SCB spielt zuerst auswärts gegen Red Bull München, den Meister der Deutschen Eishockey-Liga der letzten beiden Saisons. (abu/sda)

