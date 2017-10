Champions League, 3. Spieltag: ZSKA Moskau - FC Basel Liveticker

Wie parteiisch darf ein TV-Kommentator sein? SRF-Kern dreht im Spiel des FC Basel gegen Maccabi im roten Bereich

SRF-Kommentator Dani Kern hat sich in der gestrigen Champions-League-Partie des FCB kaum mehr eingekriegt. Im Minutentakt lästerte er über Schiedsrichter William Collum, selbst in Szenen, in denen der Unparteiische absolut richtig entschieden hat.

watson-User «Oirdnas» hat am Mittwochabend nach der Partie in einem Kommentar geschrieben: «Wie parteiisch kann/darf ein Kommentator des SRF eigentlich sein? Musste Ton wieder mal abstellen.» Die Frage ist berechtigt.

Klar, bei einem europäischen Spiel einer Schweizer Mannschaft darf der Kommentator das heimische Team verbal unterstützen. Er darf bei Toren jubeln und muss sich ab Gegentoren nicht freuen. Es ist ihm erlaubt, sich über Fouls an Schweizer Spielern zu ärgern, und die …