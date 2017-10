«Eigengoal des Jahrhunderts»: SP-Präsident Levrat fährt seinen Leuten an den Karren

SP-Parteipräsident Christian Levrat fuhr bei seiner Eröffnungsrede zur Delegiertenversammlung in Olten SO für einmal nicht den anderen Parteien an den Karren, sondern übte Kritik an den eigenen Reihen. Er kritisierte jene SP-Kreise, die mitgeholfen hatten, die AHV-Revision zu versenken.

«Einige von uns haben vor drei Wochen das Eigengoal des Jahrhunderts geschossen. Sie haben die Erwartungen ihrer Mitglieder oder ihrer Wählerschaft nicht erfüllt», sagte Levrat. Die SP hätte ohne die …