Federers Rücken wieder okay: «Ich stehe seit drei Tagen wieder auf dem Tennisplatz»

Roger Federer gibt Entwarnung in Sachen Rücken. Er trainiert seit drei Tagen wieder und fühlt sich für das US Open bereit. «Ich bin im Fahrplan», sagt er.

Am Rande einer Medienveranstaltung für den neu geschaffenen Rod Laver Cup sprach Federer in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF von «einer harten Woche, weil die Rückenprobleme manchmal nicht über Nacht weggehen.» Wegen diesen hatte er nach dem verlorenen Final in Montreal eine Pause eingeschoben und auf die Teilnahme am …