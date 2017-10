Diese vier Highlights aus der NHL-Nacht musst du gesehen haben!

Gestern am späten Abend schiesst Sven Andrighetto als erster Schweizer in dieser NHL-Saison ein Tor. Und Nummer-1-Draft Nico Hischier verewigt sich mit seinem allerersten Assist in der Statistik. Diese Videos findest du hier:

In der Nacht fanden fünf weitere Spiele statt. Herausragend: Auston Matthews. Der Ex-ZSC-Stürmer erzielt beim 4:3-Sieg der Toronto Maple Leafs über die Chicago Blackhawks grandios das Siegtor in der Verlängerung:

Die St.Louis Blues siegen bei den New York Islanders mit 3:2 …