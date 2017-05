Pippa Middleton hat Ja gesagt – mehr Traumhochzeit geht eigentlich gar nicht

Märchenhochzeit in England: Pippa, die jüngere Schwester der britischen Herzogin Kate, hat am Samstag den Geschäftsmann James Matthews geheiratet.

Bei der Trauung ihrer Schwester Kate vor sechs Jahren hatte Pippa Middleton im figurbetonten Kleid ihren ganz grossen Auftritt. Ihre eigene Hochzeit feiert sie jetzt dagegen lieber im Verborgenen.

Es ist nur ein flüchtiger Moment, aber auf ihn haben Englands Society-Reporter wochenlang hingefiebert. Hand in Hand spazieren Pippa Middleton und ihr Bräutigam James Matthews am Samstagmittag aus der St.-Mark's-Kirche in Englefield, sie im Designer-Spitzenkleid, er im feinen Cutaway.

Dann das Highlight: …