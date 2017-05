Damien Brunner – Tore fürs Vaterland, schweigen über Lugano

Luganos ehemaliger NHL-Stürmer Damien Brunner ist der «vergessene Star» unseres Nationalteams. Er steht vor einer heiklen WM-Mission.

Biel ist für ein paar Tage Hockey-Hauptstadt der Schweiz. Die Nationalmannschaft hat in Biel Quartier bezogen, um sich auf die beiden Länderspiele gegen Russland in Fribourg (Freitag, 20.15 Uhr) und in Biel (Samstag, 17.45 Uhr) vorzubereiten. Stell Dir nun vor, es ist der Tag vor einem Länderspiel gegen Russland und niemand interessiert sich für Damien Brunner (31). Schon erstaunlich.

Noch vor zwei Jahren wäre das Medieninteresse so gross gewesen, dass Verbands-Medienfeldweibel Janos Kick den …