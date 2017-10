Wie die Schweiz sich für die Fussball-WM 1998 bewarb – und total blamierte

Die Schweiz hat beste Chancen auf eine Teilnahme an der Fussball-WM 2018 in Russland. Vor einem Vierteljahrhundert wollte sie das Turnier selber ausrichten. Heute kann oder will sich kaum mehr jemand daran erinnern – mit gutem Grund.

Die Stunde der Wahrheit naht. Spätestens nach dem Showdown gegen Portugal am nächsten Dienstag in Lissabon steht fest, ob die Schweizer Fussball-Nati sich direkt für die WM 2018 in Russland qualifizieren kann. Oder ob sie den Umweg über die Barrage in Kauf nehmen muss. Beste Chancen hat das Team von Nationalcoach Vladimir Petkovic so oder so.

Es ist mittlerweile fast zur Normalität geworden, dass die Schweiz an grossen Turnieren teilnimmt. Das war vor 30 Jahren noch anders, die Nati scheiterte …