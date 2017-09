Nico Hischier: «Ich bin ein Mensch, der genau weiss, was er will»

Für den 18-Jährigen Nico Hischier beginnt das Abenteuer NHL. Die New Jersey Devils entschieden sich im Draft für den Schweizer, der von allen Talenten der Welt als erster gezogen wurde. Im Interview spricht Hischier über seinen traumhaften Sommer.

Nico Hischier, wenn Sie auf den Sommer zurückblicken, kamen Sie sich manchmal nicht vor wie in einem Traum?Nico Hischier: Doch, sehr. Der hat schon vor dem Draft begonnen und ist auch in den Tagen danach weitergegangen. Es ist in dieser Zeit extrem viel passiert. Ich brauchte lange, bis ich realisierte, was alles geschehen ist. Das hat sich manchmal schon angefühlt wie ein Traum.

Hat es irgendwann mal «wow» gemacht, als der Punkt kam, an dem Sie alles so richtig realisiert haben?Ja, das war …