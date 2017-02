Läuft bei ihm: Nino Niederreiter fehlen noch zwei Tore zum Rekord

Nino Niederreiter ist nur noch zwei Tore von seinem persönlichen Rekord aus der Vorsaison der NHL entfernt. Beim Heimsieg gegen Tampa Bay erzielt der Churer für Minnesota den 18. Saisontreffer.

Niederreiter brachte den Leader der Western Conference in der 35. Minute in Führung. Er verwertete im Powerplay einen Abpraller nach einem Schuss von Mikael Granlund. Weniger als drei Minuten später gelang den Gästen aus Florida jedoch bereits der Ausgleich. Letztlich musste die Partie in Saint Paul im …