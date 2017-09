Shaqiri bei Stoke-Sieg an allen Toren beteiligt – ManCity schlägt Chelsea dank De Bruyne

Die beiden Teams aus Manchester bleiben in der Premier League ungeschlagen. Die United schlägt in der 7. Runde Schlusslicht Crystal Palace mit 4:0, City gewinnt bei Chelsea 1:0. Die Belgier in beiden Teams spielen eine entscheidende Rolle.

Manchester City lässt sich auch vom Meister nicht vom Erfolgskurs abbringen. Das Team von Pep Guardiola gewinnt bei Chelsea mit 1:0. Dem Belgier Kevin de Bruyne gelingt in der 67. Minute der verdiente 1:0-Siegtreffer. Dank der leicht besseren Tordifferenz verteidigt Manchester City die Tabellenführung vor dem Stadtrivalen.

Manchester United bleibt ebenfalls unbesiegt. Das Team von Trainer José Mourinho bezwingt Crystal Palace problemlos 4:0. Juan Mata bringt die «Red Devils» bereits in der …