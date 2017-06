Vergiss Auston Matthews! Jake Guentzel ist der Rookie der Playoff-Rekorde

Jake Guentzel hat die Chance, sich in Spiel 3 des Stanley-Cup-Finals in der Nacht auf Sonntag (02.00 Uhr Schweizer Zeit) endgültig in die NHL-Geschichtsbücher zu spielen. In der ewigen Playoff-Torschützenliste der Rookies steht nämlich nur noch ein Spieler vor dem Neuling der Pittsburgh Penguins.

Guentzel hat 12 Playoff-Tore und damit am zweitmeisten aller Rookies in der Geschichte der NHL. Er hat Brad Marchand (2011, elf Tore, Boston Bruins), Jeremy Roenick (1990, elf Tore, Chicago …