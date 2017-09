Laver Cup live: Zverev siegt, Nadal kann für Europa den Sieg jetzt einfahren

Zwischenstand vor den letzten drei Partien:

Europa – Rest der Welt 12:6

Programm am Sonntag:

Berdych/Cilic vs. Sock/Isner 6:7, 6:7

Alex Zverev vs. Sam Querrey 6:4, 6:4

Rafael Nadal vs. John Isner

Roger Federer vs. Nick Kyrgios



So funktioniert der Laver Cup Beim Laver Cup, der nach Australiens legendärem Tennisspieler Rod Laver benannt ist, treten sechs europäische Topspieler gegen sechs Profis aus dem Rest der Welt an. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag, insgesamt stehen zwölf Matches auf dem Programm. Jeden Tag finden drei Einzel und ein Doppel statt, es geht über zwei Gewinnsätze.

Am Freitag gab es pro Sieg einen Punkt, am Samstag zwei und am Sonntag gibt es drei Punkte. Für den Gewinn des Laver Cups sind mindestens 13 Punkte nötig. Jeder Spieler bestreitet im Turnierverlauf höchstens zwei Einzel, vier müssen im Doppel ran, jede Doppelpaarung darf nur einmal benannt werden.



