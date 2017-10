Auslosung der WM-Barrage: Wer wird die letzte Schweizer Hürde?

Star, Stadion und grösster Erfolg – das musst du über WM-Barrage-Gegner Nordirland wissen

Die Schweiz trifft in der WM-Barrage auf Nordirland. Das sind die wichtigsten Fakten über den wichtigsten Gegner des Fussballjahrs.

Nordirland heisst die letzte Hürde vor der Teilnahme an der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Doch bevor Xhaka, Shaqiri und Co. sich auf dem Rasen mit ihrem Gegner messen, wollen wir uns einen Überblick darüber verschaffen, wer diese Mannschaft denn überhaupt ist und was sie auszeichnet.

Nordirland hat eine starke WM-Qualifikation gespielt. In der Gruppe mit unter anderem Weltmeister Deutschland, Tschechien und Norwegen sicherten sie sich den zweiten Platz. Gegen Tschechien holten sie ein …