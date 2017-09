Bild: KEYSTONE

Constantin sieht sich als Opfer: «Ich kann nicht sagen, dass ich es bereue»

Gut 16 Stunden nach dem Eklat in Lugano tritt Sions Präsident Christian Constantin in Martigny vor die Medien. Ein eigenes Verschulden an den Attacken gegen Rolf Fringer räumt er nicht ein.

«Das Problem mit Fringer besteht nicht erst seit gestern. Meine Reaktion war die, dass es jetzt einfach reicht», sagte Christian Constantin in Martigny. Sein in die sportliche Führung des FC Sion involvierter Sohn Barthélémy Constantin habe nach dem Spiel den TV-Experten Rolf Fringer davor gewarnt, weiter schlecht vom Präsidenten zu reden. Mit der Attacke gegen Fringer habe er sich auch für seinen Sohn einsetzen wollen oder müssen.

Die Ohrfeigen – einmal sprach er von fünf oder sechs, an der Medienkonferenz in Martigny von drei Ohrfeigen – stellte Constantin nicht in Abrede, ebenso wenig die Tritte und den weiteren Versuch einer Ohrfeige zu einem Zeitpunkt, als Fringer gestolpert war und am Boden lag.

Constantin stellte vor den Medien wie schon zuvor in Aussicht, dass er gegen Fringer eine Verleumdungsklage wegen dessen Aussagen in TV-Sendungen einreichen werde. Im Gegenzug nimmt Constantin an, dass Fringer seinerseits eine Zivilklage eingeben wird. Zudem erwartet Constantin ein Verfahren des Verbandes respektive der National Football League.

Constantin weiter: «Es stört mich, dass Fringer mich ständig angreifen kann. Sicher war meine Reaktion nicht die beste. Es ist nicht schön, wenn man auf jemanden losgeht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich es bereue. ... Ich kann nicht sagen, dass ich nicht heissblütig bin.»

Constantin nimmt nach eigenen Aussagen an, dass Fringer etwas gegen ihn persönlich hat. Er selber sei vom Sender Teleclub nie eingeladen worden, um Stellung zu beziehen. Im persönlichen Kontakt sei Fringer ihm gegenüber bisher nett und anständig gewesen. Aber am Fernsehen sei er über ihn hergezogen.

Während er seine eigene Heissblütigkeit also einräumte, verwahrte sich Constantin gegen die auch von Rolf Fringer geäusserte Einschätzung, es fehle ihm an Empathie und anderen menschlichen Qualitäten. Auch ein Egozentriker sei er nicht.

Die knackigsten Aussagen von CC:

«Es ist doch mühsam, das Leute hinter den Mikrophonen irgendetwas erzählen können, ohne je Verantwortung zu übernehmen. Ich habe Verantwortung übernommen. Und es gibt Leute, die das gut finden.»

«Ich wollte es beenden und das war der einzige Weg».

»Ich wollte Fringer nicht verletzen, ich wollte ihm zu verstehen geben, dass er aufhören soll mich schlecht zu reden.»

«Es gibt in einem demokratischen Land viele Mittel, um Sanktionen überprüfen zu lassen. Ich habe letzthin ein Urteil gesehen aus Neuenburg, in welchem einer zu hundert Franken Busse verurteilt wurde, weil er jemanden geohrfeigt hat.»

«Nie hat mich Teleclub in der Sache Rolf Fringer eingeladen. Wenn der über Sion sprach, dann nur über Constantin. Man hat mir nie das Recht eingeräumt mich vor den Kameras zu verteidigen.»

«Wenn ein Experte sich fragt, ob ein Team mit drei oder vier Verteidigern spielt, dann ist das der Job des Experten. Aber nicht um alles zu vermischen wie Fringer und daraus persönliche Angriffe zu konstruieren.»

«Ich war nicht von den Emotionen getrieben. Aber ich kann nicht sagen. dass ich nicht heissblütig bin als Walliser.»

«Warten wir mal ab, was zivilrechtlich läuft. Aber meine Dispositionen in Bezug auf eine Klage hatte ich bereits vor dem Lugano-Spiel getroffen. Er wird nun wohl Strafklage einreichen. In meinen Gesten gabs aber null Gewalt. Ich habe gesehen, dass die Liga das Verfahren eröffnet hat, das sie eröffnet musste. Keine Ahnung, ob sie nun Sanktionen mir gegenüber trifft.»

«Es gibt in einem demokratischen Land viele Mittel, um Sanktionen überprüfen zu lassen.»

«Fringers Attitüde mir gegenüber hat sich verschlimmert, seit er bei Teleclub ist. Klar ist es nicht die beste Lösung, fünf, sechs Ohrfeigen und ein Tritt in den Arsch. Aber das ist ewige persönliche Kritik auch nicht. Gestern war das finale Resultat eines langen Prozesses meiner gegenüber.»

