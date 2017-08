10 Aktionen, über die wir noch mehr lachen können als die bisherige Saison der Young Boys

Als Nicht-YB-Fan amüsiert man sich am Stammtisch derzeit köstlich über das kollektive Berner Scheitern. Gut für die Hauptstädter: Es gibt Dinge, über die der man noch mehr lachen kann.

Ein Titel ist das erklärte YB-Ziel in dieser Saison. Nur, in der Europa League stehen die Berner nach der 0:1-Heimniederlage gegen Karabach Agdam im Playoff-Hinspiel vor dem Aus, in der Schweizer Meisterschaft scheint der Zug mit neun Punkten Rückstand auf Leader Basel auch schon abgefahren und im Cup wartet nach den Blamagen der letzten Jahre gegen Le Mont und Buochs nun der Challenge-League-Leader Chiasso. Eine heikle Aufgabe ...

Zum Glück gibt es eine Reihe Ereignisse, die noch …