Roger über Stan: «Es ist okay, wenn das Turnier für ihn jetzt fertig ist …»

Der Traum-Halbfinal an den Australian Open ist perfekt. Nach Stan Wawrinka (Sieg gegen Jo-Wilfried Tsonga) machte Roger Federer gegen Mischa Zverev das Schweizer Duell in Melbourne klar.

Stan Wawrinka gegen Roger Federer: Das gab es schon einmal in einem Grand-Slam-Halbfinal. 2015 gewann der «Maestro» an den US Open in New York das Schweizer Duell.

Aber die Partie übermorgen wird von noch grösserem Interesse sein. Denn in der Zwischenzeit hat Wawrinka mit den US Open 2016 sein drittes Major-Turnier gewonnen, während Federer die Saison abbrechen und ein halbes Jahr pausieren musste. Nun ist der 35-Jährige zurück und wohl die ganze Welt drückt ihm die Daumen, dass er den ganz …