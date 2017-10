Die Rapperswil-Jona Lakers sind das beste Team der Welt – zumindest in einer Kategorie

Die Rapperswil Jona-Lakers sind derzeit Leader in der Swiss League, der ehemaligen National League B. Obwohl sie in der Schweiz nur in der zweiten Liga spielen, sind sie auch in der Weltspitze vertreten.

Doch doch, du hast richtig gelesen. Die Lakers aus Rapperswil, die jahrelang in den unteren Tabellenregionen der National League A herumdümpelten sind das beste Team der Welt – zumindest in Unterzahl.

In bislang elf gespielten Partien in der Swiss League holten sie schon 58 kleine Strafen (2 Minuten) und eine grosse (5 Minuten). Insgesamt spielten die St.Galler 94 Minuten und 41 Sekunden im Boxplay und haben dabei noch keinen einzigen Treffer kassiert.

Kein anderes Team in den weltweiten Topligen …