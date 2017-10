Formel 1, GP von Malaysia 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 3. Daniel Ricciardo (Red Bull) 4. Sebastian Vettel (Ferrari) Ferner: 17. Pascal Wehrlein (Sauber) 18. Marcus Ericsson (Sauber)

Bild: AP/AP

Verstappen siegt – Vettels Aufholjagd endet auf Rang 4

Nachdem Sebastian Vettel nach dem Qualifying auf den letzten Platz geschoben wurde, kam die nächste Hiobsbotschaft für Ferrari kurz vor dem Start: Kimi Räikkönen, der von Platz 2 aus hätte starten können, musste das Rennen mit Motorenproblemen aufgeben.

Lewis Hamilton profitierte davon nur zu Beginn. Der Brite hielt den 1. Rang, musste jedoch bald Max Verstappen an sich vorbeiziehen lassen und hatte nie mehr Chancen auf den vierten Sieg in Serie.. Der jüngste Formel-1-Fahrer aller Zeiten aus Holland fuhr das Rennen danach einen Tag nach seinem 20. Geburtstag souverän zu Ende und feiert seinen zweiten Karrierensieg.

Somit konnte Hamilton mit Rang 2 seinen Vorsprung im WM-Klassement zwar weiter ausbauen, aber Sebastian Vettel stürmte bis auf Rang 4 und hielt den Schaden so in Grenzen. Hamilton liegt neu 34 Punkte vor dem Deutschen.

Die Sauber-Fahrer blieben chancenlos und belegten die letzten zwei Ränge.

Noch stehen fünf Rennen aus. Weiter geht es schon in einer Woche in Japan. Danach folgen die Rennen in der USA, Mexiko, Brasilien und zum Saisonabschluss in Abu Dhabi. (fox)

Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo