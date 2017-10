Sport

Motorsport

Dominique Aegerter – ein Töff-Star steht da wie ein Ölgötz



Bild: EPA ANSA

Dominique Aegerter – ein Töff-Star steht da wie ein Ölgötz

Töffstar Dominique Aegerter ist in der«technischen Dopingkontrolle» hängen geblieben. Sein schöner Sieg in San Marino ist futsch. Alles halb so schlimm.

Natürlich ist es ärgerlich, dass Dominique Aegerter seinen wunderbaren Sieg von Misano nun nachträglich wegen einer Lappalie verliert. Ach, der erste, der historische, der grandiose Schweizer Doppelsieg ist dahin!

Aegerter – er gewann das Rennen vor Tom Lüthi – wurde wegen der Verwendung von nicht korrektem Öl disqualifiziert. Und das in der Einheitsklasse Moto2, in der alle die gleichen Motoren, die gleichen Reifen, das gleiche Benzin und das gleiche Öl geliefert bekommen.

Nach dem Rennen werden Maschinen der Podest-Platzfahrer erst einmal im «Parc fermé» zur «technischen Dopingkontrolle» abgestellt. Mit einem Routinetest wird überprüft, ob die Töffs dem Reglement entsprechen. Unter anderem geht es um Gewicht und um die chemische Zusammensetzung des Benzins und des Öls.

Das Team weist jegliche Schuld von sich

Da steht Dominique Aegerter wahrlich da wie ein Ölgötz. Wie ist das möglich? Hier die offizielle Stellungnahme seines Teams: «Bei der Analyse der Ölprobe wurden Unregelmässigkeiten festgestellt, die sich bei einer B-Probe bestätigten. Laut technischem Reglement bedeutet das die Disqualifikation im Rennen von Misano, mit der Folge, dass der Sieg von Dominique Aegerter und Kiefer Racing bei diesem Grand Prix nachträglich annulliert wird.»

Das Team müsse diese Entscheidung notgedrungen hinnehmen, da bei beiden analysierten Proben die gleiche Unregelmässigkeit aufgetreten sei. «Allerdings ist es für uns nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser Unregelmässigkeit im Öl gekommen sein soll, da wir nachweislich das vorgeschriebene Öl verwendet haben. Wir versichern ausdrücklich, keinerlei Additive beigemischt zu haben. Die Entscheidung der FIM ist niederschmetternd für uns alle. Wir müssen sie akzeptieren, weisen aber jegliche Schuld von uns.»

Bild: EPA ANSA

Das dürfte die Wahrheit sein. Wissentlich hat da niemand anderes Öl verwendet oder Zusätze ins Öl geschüttet. Es würde ja auch keinen Sinn machen. Ein spürbarer Leistungsgewinn des Motors ist mit illegalem Öl nicht zu erreichen. Und beim Regenrennen in Misano spielte die Motorenleistung sowieso keine zentrale Rolle. Da ging es nur um den Heldenmut des Fahrers.

Wenn dieses Team beim nordkoreanischen Raketenprogramm arbeiten würde, müsste die Welt keine Angst mehr haben.

Was könnte es dann sein? Mit ziemlicher Sicherheit schludrige Arbeitsweise. Es kann nämlich sein, dass Öl nicht sachgemäss in einem properen Gefäss verwahrt worden ist – da genügen kleinste Unsauberkeiten. Diese Saison hat es bereits den Italiener Mattia Pasini erwischt – er musste seinen zweiten Platz beim GP von Katalonien abgeben und Tom Lüthi rutschte nach.

Dominique Aegerter fährt halt nun einmal in einem deutschen «Bastler-Team». Hier fühlt er sich wohl, hier wird er optimal betreut, hier kann er seine fahrerische Klasse ausspielen. Aber das Geld ist chronisch knapp und das limitiert das Personal-, Test- und Entwicklungsbudget.

Mal kühlt der Motor nicht richtig und der Fahrer wird fast geröstet (wie in Barcelona), mal gibt’s einen Kurzschluss in den nicht sorgfältig verlegten Kabel (wie auf dem Sachsenring) und mal wird beim Öl gepfuscht (wie in Misano). Wenn dieses Team beim nordkoreanischen Raketenprogramm arbeiten würde, müsste die Welt keine Angst mehr haben.

Hauptsache, es wird über einen geredet

Die «Ölpanne» ist nun ein Stresstest für das Team. Es müsste möglich sein, den Lapsus zu verarbeiten, ohne dass der innere Friede zerstört wird. Es wäre fatal, wenn nun der Zusammenhalt leiden würde. Es genügt, die Arbeitsabläufe noch einmal durchzugehen um herauszufinden, wie das passieren konnte. Sündenbocke braucht es keine. Es ist keine der technischen Unachtsamkeiten, die im richtigen Leben dazu führen, dass Flugzeuge abstürzen und Züge entgleisen.

Aber so schlimm ist diese «Ölpanne» ja gar nicht. Niemand ist zu Schaden gekommen. Den Doppelsieg von Misano haben wir so oder so ausgiebig gefeiert. Wir haben uns gefreut und Dominique Aegerter und seine Werbepartner hatten wunderbare Medienpräsenz.

Bild: EPA/EFE

Ob Aegerter diesen Sieg noch in der Statistik hat oder nicht, ist egal. Weltmeister wird er so oder so nicht. Zudem erbt nun Lüthi den Sieg und fünf Punkte, sein Rückstand im Titelkampf auf Franco Morbidelli verringert sich deshalb von 24 auf 19 Punkte.

Und da ist noch etwas: Obwohl Dominique Aegerter keinerlei Chancen mehr auf den WM-Titel hat, wird er in den nächsten Tagen mit seinem «Ölskandal» wieder mehr Medienpräsenz haben als Tom Lüthi, der doch nach wie vor zumindest theoretisch Weltmeister werden könnte. Was das Öl im Motor ist die Medienpräsenz in diesem Geschäft: Es hält es wie geschmiert am Laufen und die Sponsoren sind happy – in diesem Falle natürlich mit Ausnahme von Dominique Aegerters Öl-Sponsors.

Erinnerungen an den weissen Kenianer von der schwäbischen Alb

Mit bloss ein wenig Geschick kann der «Rohrbach-Rossi» die «Ölpanne» durch ein paar dunkle Andeutungen als eine Verschwörung des Lüthi-Clans darstellen. Könnte es nicht sein, dass Anhänger von Tom Lüthi nachts in die Box geschlichen sind und ein wenig illegales Öl zugemischt haben?

Wie war das doch mit der famosen Ausrede des deutschen Leichtathletik-Olympiasiegers Dieter Baumann? Als er des Dopings überführt wurde, behauptete er, jemand habe die illegale Substanz heimlich in seine Zahnpasta gemischt.

Da können wir ja sagen: Gottseidank hatte Dominique Aegerter in der Zahnpasta nicht auch noch illegales Öl.

Wenn wir gerade dabei sind: Wer braucht schon einen Zahnarzt? 25s Wer braucht schon einen Zahnarzt?

Diese Sportler machen es vor: Abwechslung ist das halbe Leben

«Warum machen wir keinen Krypto-Franken oder einen Swiss Coin?» So können kriminelle Hacker deine Apple-ID klauen – und so schützt du dich Diese 17 genialen Comics zeigen haargenau, wie es ist einen Hund zu haben «Angst und Geld hani kei»: So schlängelte sich Erich Hess durch die Transparenz-«Arena» Warum entfreundet man jemanden auf Facebook? – 6 Personen, 6 Storys SRF hat am Freitag das absurdeste Interview aller Zeiten geliefert 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen Oh wie schön jubelt Panama – auch über das grosse Glück mit dem Tomaten-Schiri Der unnötigste Flughafen der Welt ist endlich offen – die Sache hat aber einen Haken Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo