So stolz ist Rod Stewart nach dem ersten Länderspieltor seines Sohns

Rod Stewart ist einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. (Noch) weniger bekannt ist, dass einer seiner Söhne für die britische Eishockey-Nationalmannschaft spielt. An der WM der Division I, Gruppe B, erzielt der 22-jährige Liam Stewart beim 5:1-Sieg gegen Estland sein erstes Länderspieltor – was den Vater riesig freut. «Ich verdrückte eine Freudenträne, so stolz bin ich!», schreibt Rod Stewart zum Video, auf dem er den Treffer seines Sprösslings mit der Welt teilt. (ram)

