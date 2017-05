«Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert

Eine beispiellose Demütigung erlebte der deutsche Schlagerstar Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale am Samstagabend: Über 8 Minuten lang wurde sie in der Halbzeitshow vor allem von den Frankfurt-Fans ausgepfiffen - ein ohrenbetäubender Pfeiforkan entlud sich im Berliner Olympiastadion.

In der am Sonntagabend ausgestrahlten RTL-Sendung «Mensch Gottschalk» bereute sie ihre Showeinlage: «Hätte ich das im Vorfeld gewusst, wäre ich wohl nicht aufgetreten.» Den Halbzeit-Gig hatte offenbar ihre Plattenfirma als Gratis-Promoaktion eingefädelt – der Schuss ging brutal nach hinten los. «Ich habe die geballte Testosteron-Power zu spüren bekommen», so Fischer.

In der Sendung zeigte sich 32-Jährige allerdings wenig nachtragend. «Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch.» Als richtig schlimm habe sie die Pfiffe sowieso nicht empfunden.

«Die wahren Fussballfans haben keine Lust auf Hollywood»

Helene Fischers Auftritt war für viele Anhänger ein Symbol für die ausufernde Kommerzialisierung im Profifussball. Viele Fans kritisierten den DFB, aus dem Cupfinal nach amerikanischem Vorbild einen deutschen Superbowl machen zu wollen. «Die wahren Fans des Fussballs haben in der Halbzeitpause keine Lust auf Hollywood», sagte Fredi Bobic, Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt.

Der DFB hat noch nicht entschieden, ob künftig auf Halbzeit-Konzerte verzichtet wird. Man analyisiere nach jedem Pokalfinale die Abläufe. «Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern», so ein DFB-Sprecher. (amü)

Das könnte dich auch interessieren: «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo