«Mein bester Wurf» – Durant lässt LeBron James wie einen Schuljungen aussehen

Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel der NBA Finals gegen die Cleveland Cavaliers. Die Warriors bleiben nach dem 118:113-Auswärtssieg in den diesjährigen Playoffs ungeschlagen und können mit einem weiteren Sieg bereits Meister werden.

Dabei führte Cleveland drei Minuten vor Schluss noch mit 113:107. Mit elf Punkten hintereinander gelang den Warriors jedoch noch die Wende. Die «Cavs» erzielten während den fatalen Schlussminuten trotz acht Wurfversuchen keinen Punkt mehr.

Machtwinner für Golden State war Kevin Durant, der insgesamt 31 Punkte sammelte und 45 Sekunden vor Schluss mit einem brillanten Dreipunktewurf zum 114:113 traf. Cleveland-Superstar LeBron James, der gegen Durant verteidigte sah dabei alles andere als gut aus.«Das war mein bester Wurf», sagte Durant hinterher. «Mein ganzes Leben lang übte ich derartige Würfe, um in den wichtigsten Momenten nicht zu versagen. Das Ende des Spiels brachte mir riesige Befriedigung.»

Auch Durants Coach Steve Kerr staunte. «Kevin übernahm die Verantwortung. Er nahm das Spiel in die Hand», lobte er. «Seit Jahren zählt Durant zu den überragenden Spielern in der Liga. Jetzt spürt er: Das ist seine Zeit, sein Moment, sein Team.»

Durant weiss, was er will

Kurz nach dem 114:113 setzte Kyrie Irving für Cleveland einen Dreipunktewurf daneben. Die Golden-State-Akteure wussten für einen Moment nicht, was tun: Timeout nehmen? Uhr runterlaufen lassen? Kevin Durant wusste genau, was er wollte. Er lief sich frei, verlangte den Ball, bekam ihn auch, provozierte ein Foul und verwertete die daraus resultierenden zwei Freiwürfe zum 116:113 12.9 Sekunden vor Schluss – die Vorentscheidung.

Durant spielte schon besser als in diesem dritten Final (31 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists). Aber in den entscheidenden Momenten überragte er alle. Den Cleveland Cavaliers nützten die Glanzleistungen von LeBron James (39 Punkte) und Kyrie Irving (38 Punkte) am Ende nichts.

Das vierte Finalspiel wird am Freitag wieder in Cleveland ausgetragen. Die Golden State Warriors gewannen bislang sämtliche 15 Playoff-Partien dieser Saison. Mit einem weiteren Auswärtssieg könnten sie als erste Mannschaft überhaupt mit 16:0 Siegen den Titel gewinnen.

