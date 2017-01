Überstunden im Multipack – Atlanta Hawks gewinnen nach VIER Verlängerungen

Houston verliert klar gegen Indiana

Clint Capela erleidet mit Houston in der NBA die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Die Rockets verlieren bei den Indiana Pacers 101:120. Houston war in Indiana absolut chancenlos. Die Texaner führten einzig beim 2:0 und 5:4. Nach dem ersten Viertel lagen sie bereits 20:33 zurück. Der nicht in der Startformation stehende Capela kam in 22:25 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte, vier Rebounds und ein Assist. Der 22-jährige Genfer verwertete vier von sechs Würfen aus dem Spiel heraus. Superstar James Harden, der in der Partie zuvor mit 51 Punkten sowie 13 Rebounds und Assists brilliert hatte, musste sich mit 15 Zählern begnügen. Trotz der Niederlage liegt Houston in der Western Conference weiterhin auf dem 3. Platz. (sda)