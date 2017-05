Bild: Chris Carlson/AP/KEYSTONE

Sensationell! Noch ein Sieg fehlt, dann spielen Josi und Weber um den Stanley Cup

Die Nashville Predators kommen im Conference-Final zu einem eminent wichtigen Auswärtssieg. Das Team von Roman Josi besiegt die Anaheim Ducks in Spiel 5 mit 3:1 und liegt in der Serie nun mit 3:2 vorne.

Den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielt Pontus Aberg in der 52. Minute:

Austin Watson trifft in der letzten Minute ins leere Tor zum 3:1:

Roman Josi kommt bei den Predators zu 22:59 Minuten Einsatzzeit und verliässt das Eis mit einer Plus-2-Bilanz. Yannick Weber steht rund zehn Minuten auf dem Eis.

Nun haben die Predators die Chance, am Montagabend vor heimischer Kulisse zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Playoff-Final einzuziehen. (cma)

