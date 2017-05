NHL, Stanley Cup Playoffs, Viertelfinals Nashville (mit Roman Josi/1 Tor, Yannick Weber) – St. Louis 3:1, Serie 2:1 Edmonton – Anaheim 3:6, Serie 2:1

Josi hämmert Nasvhille zum Sieg – Anaheim verkürzt in Edmonton

Roman Josi trifft in der 55. Minute mit einem Schuss von der blauen Linie zum 3:1 für die Predators. Es ist für den Berner das dritte Tor in den laufenden Playoffs. Bereits für das 1:0 von Nashville (11.) hat mit Ryan Ellis ein Verteidiger verantwortlich gezeichnet.

Überhaupt haben die Defensivspieler einen grossen Anteil daran, dass die Predators sechs der sieben Partien in den laufenden Playoffs erfolgreich gestalteten. An 12 der letzten 13 Tore von Nashville war mindestens ein Verteidiger beteiligt. Yannick Weber, der rund elf Minuten zum Einsatz kommt, wartet allerdings weiterhin auf den ersten Skorerpunkt in der entscheidenden Meisterschaftsphase.

Das 2:0 erzielt Cody McLeod (23.). Für die Blues trifft Alexander Steen (33.) mit dem ersten Schuss von St. Louis im zweiten Drittel. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls in Nashville statt.

Im Viertelfinal zwischen den Anaheim Ducks und den Edmonton Oilers setzt sich auch im dritten Spiel das Auswärtsteam durch. Die Ducks siegen 6:3 und verkürzen in der Serie auf 1:2.

Nachdem Anaheim in den ersten zwölf Minuten 3:0 in Führung gegangen ist, gleicht Edmonton bis zur 29. Minute aus. 48 Sekunden nach dem 3:3 bringt Chris Wagner die Gäste erneut in Führung. Im letzten Drittel machen Jakob Silfverberg (45.) mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel und Ryan Kesler (51.) alles klar. (abu/sda)

